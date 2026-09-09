در جریان معاملات امروز ۱۸ شهریور شاخص کل بورس با افزایش ۴۷ هزار و ۳۲۵ واحد در سطح ۷ میلیون و ۱۲۲ واحدی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۱۸ شهریور شاخص کل بورس با افزایش ۴۷ هزار و ۳۲۵ واحد در سطح ۷ میلیون و ۱۲۲ واحدی قرار گرفت. فملی، فارس و ومعادن سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، آکو، وبملت و شپنا سه نماد پرتراکنش بودند.

شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۵ هزار و ۶۷۵ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۹۴۲ هزار واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه بانک‌ها بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۵ هزار و ۴۱ میلیارد تومان به خود اختصاص داد همچنین شیمیایی، فلزات اساسی در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

اهرم، وبملت و فیروزا بیشترین ارزش معامله و نماد‌های وبملت، خودرو، وتجارت بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
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