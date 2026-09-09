مشاور فرمانده کل و رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس سپاه هشدار داد: اگر دشمن بر خطای محاسباتی و تداوم تجاوز خود اصرار ورزد، باید خود را برای تماشای شگفتانه‌های افتخارآمیز و منحصر‌به‌فرد ایرانی دیگری آماده کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرتیپ پاسدار رمضان شریف در نشست تخصصی شورای مطالعات راهبردی مرکز، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان و مجاهدت‌های حماسه سازان دفاع مقدس برابر «جنگ تحمیلی آمریکایی–صهیونیستی»، به تبیین ابعاد پنهان و آشکار رشادت‌های رزمندگان اسلام در نبرد سرنوشت ساز «هرمز» پرداخت.

سردار شریف با اشاره به نقش بی بدیل سردار شهید «علیرضا تنگسیری» در آغازگری انسداد تنگه راهبردی هرمز، این اقدام را نقطه عطفی در ورود تنگه هرمز به معادلات قدرت منطقه‌ای توصیف کرد و آن را «سلاحی راهبردی و بازدارنده» در اختیار جمهوری اسلامی ایران دانست که نه تنها معادلات میدانی را دگرگون ساخت، بلکه به الگویی الهام بخش برای جبهه مقاومت و هشداری کوبنده برای دشمنان تبدیل شد.

وی در ادامه از تقدیر و تشویق درج در فرمان ستاد کل نیرو‌های مسلح سردار دریادار پاسدار «علی عظمایی»، فرمانده شجاع و دلاور نیروی دریایی سپاه توسط سرلشکر پاسدار خلبان «علی عبداللهی»، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص)، به دلیل اتخاذ تدابیر قاطع، هوشمندانه و مؤثر در حراست از دارایی‌های حیاتی و حاکمیتی کشور در خلیج فارس و تنگه هرمز خبر داد و این اقدام را نمادی از توانمندی‌ها و نقش آفرینی‌های راهبردی این فرمانده عالیقدر مخلص، انقلابی و ولایت¬مدار و نیز رزمندگان نیروی دریایی سپاه در برابر تهدیدات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ارزیابی کرد.

مشاور فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه «کل منطقه تحت رصد و اشراف اطلاعاتی دقیق، همه جانبه و لحظه‌ای نیرو‌های مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران قرار دارد»، تصریح کرد: ائتلاف اهریمنی دشمنان، بهویژه ارتش متجاوز آمریکا و رژیم کودک کش صهیونیستی، اگرچه با جنگ افروزی و شرارت آفرینی در پی تضعیف ملت ایران هستند، اما باید بدانند که در برابر ایمان، تدبیر و شجاعت رزمندگان اسلام، هیچ راه فراری جز تسلیم در برابر واقعیات میدان ندارند.

سردار شریف با یادآوری واقعه تاریخی «شکار زیرسطحی هوشمند و بدون سرنشین متجاوز آمریکایی در تنگه هرمز»، این رویداد را نمونه‌ای عینی از ابتکار و قدرت بازدارندگی فعال و فناورانه ایران دانست و هشدار داد: «اگر دشمن بر خطای محاسباتی و تداوم تجاوز خود اصرار ورزد، باید خود را برای تماشای شگفتانه‌های افتخارآمیز و منحصر‌به‌فرد ایرانی دیگری آماده کند که بار دیگر، معادلات راهبردی منطقه را به نفع جبهه حق رقم خواهد زد.»

منبع: پایگاه اطلاع رسانی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

برچسب ها: سردار شریف ، آمریکا
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