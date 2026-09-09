باشگاه خبرنگاران جوان- فرآیند آماده‌سازی ۴ واحد جدید نیروگاه برق‌آبی چمشیر به مراحل نهایی رسیده و با افتتاح رسمی این واحدها، مجموعاً ۱۲۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق‌آبی کشور افزوده می‌شود.

بهره‌برداری از این واحد‌ها علاوه بر افزایش توان تولید برق‌آبی، به ارتقای سطح پاسخگویی شبکه در زمان اوج مصرف و تقویت تأمین برق پایدار و مطمئن کمک شایانی خواهد کرد. این اقدام همچنین گامی عملی در جهت تکمیل ظرفیت‌های تولید برق، استفاده مؤثرتر از منابع آبی و کاهش فشار بر شبکه سراسری برق کشور و صرفه جویی در مصرف سوخت فسیلی ناشی از تولید انرژی برقآبی با ارزش سالیانه حدود ۵۰ میلیون دلار می‌باشد.

گفتنی است سد چمشیر در استان کهگیلویه و بویر احمد در فاصله ۲۰ کیلومتری شهر گچساران قرار دارد. این سد با حجم مخزن ۲.۳ میلیارد مترمکعب طراحی شده است و ظرفیت نیروگاه آن ۱۷۵ مگاوات است که شامل ۳ واحد ۵۵ مگاواتی و ۲ واحد ۵ مگاواتی می‌باشد که توانایی تولید انرژی سالیانه بیش از ۴۸۰ گیگاوات ساعت را دارد.