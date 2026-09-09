امروز چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۳۹  تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۳۹  تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۴ میلیون و ۳۱ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۲۳۹ میلیون تومان
سکه طرح قدیم ۲۳۷ میلیون تومان
نیم سکه ۱۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۶۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
سکه گرمی  ۳۴  میلیون تومان
طلای ۱۸ عیار ۲۴ میلیون و ۳۱ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار  ۳۲ میلیون و ۳۸ هزار تومان

 

برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
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