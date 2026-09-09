باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۳۹ تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۴ میلیون و ۳۱ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۲۳۹ میلیون تومان
|سکه طرح قدیم
|۲۳۷ میلیون تومان
|نیم سکه
|۱۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۶۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۳۴ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۲۴ میلیون و ۳۱ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۳۲ میلیون و ۳۸ هزار تومان