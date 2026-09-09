باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دهها معترض در کره جنوبی از دولت خود خواستند که نیروهای این کشور را به تنگه هرمز اعزام نکند و استدلال کردند که جنگ به سرکردگی آمریکا علیه ایران غیرقانونی است.
معترضان در مقابل سفارت آمریکا در سئول تجمع کردند و پلاکاردهایی با عنوان «به یک جنگ تهاجمی نپیوندید» در دست داشتند.
این در حالی است که مقامات کره جنوبی در پاسخ به فشارهای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در حال بررسی اعزام نیرو به تنگه هرمز برای کمک به بازگشایی آن هستند.
این اعتراضات یک روز پس از آن صورت گرفت که سئول اعلام کرد هیئتی را برای ارزیابی وضعیت تنگه هرمز اعزام کرده است و ادعا کرد که هنوز تصمیمی در مورد استقرار نیرو گرفته نشده است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه به کره جنوبی نسبت به تسلیم شدن در برابر آنچه که او «فشار و ارعاب آمریکا» نامید، هشدار داد.
او در پستی در پلتفرم ایکس نوشت: «هرگونه استقرار نیروهای نظامی یا مشارکت در عملیات توسط سایر کشورها در خلیج فارس یا تنگه هرمز فقط میتواند به عنوان حمایت مستقیم از طرف مسئول این تجاوز تلقی شود و عواقب جدی خواهد داشت.»
اگر سئول تصمیم به استقرار نیروهای مسلح در تنگه هرمز بگیرد، این امر مستلزم تصویب پارلمان با اکثریت آرا در مجلس ملی خواهد بود.
منبع: المیادین