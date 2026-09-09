باشگاه خبرنگاران جوان- سیدمحمدرضا موالی زاده استاندار خوزستان امروز در حاشیه آیین بهرهبرداری از بخش سیسییو بیمارستان سینای شهرستان کارون گفت: این بخش دارای ۱۶ تخت سیسییو است و امیدواریم با هماهنگیهای صورتگرفته و پیگیریهای انجامشده، این بیمارستان بتواند در زمینههای مختلف، خدمات لازم را به مردم شریف شهرستان کارون ارائه کند.
او با اشاره به اهمیت ارتقای سطح خدمات درمانی در شهرستان کارون افزود: هدف ما این است که مردم به گونهای از این خدمات بهرهمند شوند که در آینده نیازی به مراجعه به سایر مناطق نداشته باشند.
استاندار خوزستان با قدردانی از تلاشهای صورتگرفته برای راهاندازی این بخش تصریح کرد: از دانشگاه علوم پزشکی، رییس بیمارستان و همکارانشان که برای تحقق این مهم تلاش کردند، صمیمانه تشکر میکنم.
موالیزاده با ابراز امیدواری از تداوم روند توسعه خدمات درمانی در استان ابراز امیدواری کرد: بتوانیم شاهد رشد و پیشرفت تراز درمانی و بهداشتی در گستره استان باشیم.
براساس این گزارش بخش مراقبتهای ویژه قلبی (CCU) بیمارستان سینا که پیشتر با ۱۲ تخت فعال اداره میشد، پس از سه ماه بازسازی در فضایی به مساحت ۸۰۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۴۲ میلیارد ریال، اکنون با ۱۵ تخت فعال و یک تخت VIP به بهرهبرداری رسیده است.
همچنین بخش قابل توجهی از تجهیزات این بخش از جمله مانیتورها، کنسولها، تختها و پمپهای انفوزیون نوسازی شده و ۲ دستگاه اکوکاردیوگرافی، دو دستگاه نوار قلب و پمپهای انفوزیون بهروز نیز به تجهیزات بخش افزوده شده است.
همچنین پروژه اتاق مانیتورینگ بیمارستان با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد ریال طی ۲ ماه با هدف پوشش و رصد کامل محیط فیزیکی بیمارستان و صیانت از فضاهای اداری و درمانی این مرکز نیز به بهرهبرداری رسید.
این بیمارستان علاوه بر پوشش درمانی مردم شهرستان کارون، به مردم شهرهای اطراف از جمله شادگان و دارخوین نیز خدمات ارائه میدهد و پذیرای بیماران و مراجعین منطقه است.