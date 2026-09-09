نویسنده کتاب گفت: این کتاب با روایت خاطرات شهناز اشکیان از دوران مدرسه تا جبهه‌های کردستان و جنوب، با تعهد کامل به حقیقت و در قالبی رمانگونه نوشته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام‌ قبادی - فاطمه ولی‌نژاد، نویسنده کتاب «سخت ولی شیرین» در مراسم رونمایی از این کتاب گفت: آشنایی من با «شهناز اشکیان» از طریق یک توفیق خاص و در پی دستور رهبر شهید انقلاب اسلامی اعلی الله مقامه الشریف برای چاپ کتاب همسر یکی از شهدای مدافع حرم شکل گرفت. در همین مسیر، خانم اشکیان با سخاوتمندی پذیرفتند تا خاطراتشان را در اختیار من قرار دهند تا به صورت مکتوب منتشر شود.

نویسنده این اثر با اشاره به تأثیر عمیق شخصیت راوی بر روند نگارش کتاب، تصریح کرد: هر لحظه حضور در کنار «شهناز اشکیان» برای من یک کلاس درس در متانت، صبوری و آرامش بود. نوشتن این اثر نه تنها یک کار ادبی، بلکه برای من یک مسیر صیقل‌خوردن روح بود که برکت آن را در تمام ابعاد زندگی‌ام حس کردم.

 ولی‌نژاددر تشریح محتوای کتاب گفت: روایت این اثر از دوران کودکی «شهناز اشکیان» و روحیه جهادی ایشان در دوران مدرسه آغاز می‌شود؛ جایی که حمایت خانواده‌شان از شجاعت و ایستادگی ایشان در برابر مدیران غیرمذهبی، زیربنای شخصیتی شد که سال‌ها بعد در عرصه‌های انقلاب و دفاع مقدس ثمره داد.

وی افزود: حضور ایشان در جبهه‌های کردستان و جنوب، نزدیک‌ترین تجربه ایشان به خط مقدم بود و در آن، تمامی ابعاد مجاهدت زنان در دفاع مقدس، از امدادگری و ایثارگری تا مواجهه با بلایای طبیعی و بمباران‌ها، تجلی یافته است.

وی با تأکید بر جامعیت این اثر افزود: «شهناز اشکیان» در این کتاب تنها از خود نگفته است، بلکه با سخاوتی مثال‌زدنی، خاطرات شهدا و همسرانشان را نیز روایت کرده است. از لحظات تلخ خبر شهادت و اسارت تا تجربه‌های عاشقانه و حماسی همسران شهدا، همگی در این کتاب گنجانده شده است تا تصویری جامع از زندگی در شهرک شهید بهشتی و دغدغه‌های مشترک بانوان آن دوران ارائه شود.

ولی‌نژاد در پایان با اشاره به سبک نگارش کتاب اظهار داشت: تلاش کردم این اثر را در قالب یک رمان پیوسته بنویسم تا برای مخاطب جذاب باشد، اما در عین حال، تعهد کامل به «حقیقت» را اولویت قرار دادم. شهادت می‌دهم که این کتاب حتی در جزئی‌ترین دیالوگ‌ها، قدمی از حقیقت فاصله نگرفته و بازتابی صادقانه از تجربیات زیسته است.

برچسب ها: رونمایی کتاب ، کتاب جدید ، دفاع مقدس
خبرهای مرتبط
بازسازی واقعی کشور، نیازمند بازآفرینیِ دلبستگی‌های ملی است
آسمان ناامن؛ روایتی از روزی که غرور یک ملت در غبار نشست
آن روز، رجایی جلوی رئیس‌جمهور ایستاد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رونمایی از «نشان فیلم» با تأکید بر رسالت فرهنگی/ روح‌الامین: در خدمت ادبیات فارسی بوده‌ام
«ململ» هفت روز مهمان نمایشگاه ایران نوشت شد
شهرک اکباتان میزبان درس خارج فقه می‌شود
آخرین اخبار
رونمایی از «نشان فیلم» با تأکید بر رسالت فرهنگی/ روح‌الامین: در خدمت ادبیات فارسی بوده‌ام
«ململ» هفت روز مهمان نمایشگاه ایران نوشت شد
شهرک اکباتان میزبان درس خارج فقه می‌شود
درخشش مستند «ولات» و فیلم «سرزمین فرشته‌ها» در جشنواره کازان
هیات داوران دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فضای باز ایران معرفی شدند
هیات داوران دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فضای باز ایران معرفی شدند
انتشار مجموعه نمایشنامه «۸ صحنه از جنگ رمضان» به قلم ۸ نویسنده کشور
«خانه امن»؛ تصویری از توطئه و بحران امنیتی در دولت آمریکا
«سخت ولی شیرین»؛ کتابی که از قهرمان‌سازی بیزار است
روایت سخت ولی شیرین از مجاهدت زنان دفاع مقدس تا همسرداری شهدا
آخرین اپیزود فصل دوم مجموعه سرو سپید سرخ پنجشنبه پخش می‌شود
«۲۵۵ روایت از جنگ»؛ تلاشی برای فاصله‌گرفتن از روایت‌های کلیشه‌ای
رادیو قرآن باید پیشران ترویج و تعلیم کلام وحی باشد
تمرکز شبانه‌روزی رژیم صهیونیستی بر شبکه‌های صداوسیما/ بریده‌های برنامه «قرارگاه جنگ» در سرزمین‌های اشغالی مورد توجه قرار گرفت + فیلم
هدف اوقاف از ورود به حوزه اقتصادی، اجرای نیت واقف و تکمیل جریان وقف است + فیلم
کارشناس مجریان لبنانی و یمنی به برنامه «قرارگاه جنگ» اضافه می‌شوند/ تلاش برنامه روایت جنگ است + فیلم