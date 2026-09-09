باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - معصومه صفری اوریمی مدیر جهاد کشاورزی قائمشهر با اشاره به ظرفیت بالای این شهرستان در تولید مرکبات، گفت: قائمشهر با دارا بودن حدود ۱۶ هزار و ۷۰۰ هکتار باغ مرکبات، از مناطق مهم باغداری و تولید مرکبات در استان مازندران محسوب میشود.
او افزود: از مجموع باغهای مرکبات شهرستان، حدود سه هزار هکتار به باغهای نارنگی اختصاص دارد که از این میزان، نزدیک به دو هزار هکتار زیر کشت ارقام نارنگی پیشرس قرار دارد.
صفری اوریمی گفت: با توجه به سطح زیرکشت، وضعیت باغها، میزان باردهی درختان و شرایط مناسب تولید، پیشبینی میشود در سال جاری حدود ۶۰ هزار تن نارنگی پیشرس از باغهای این شهرستان برداشت شود.
مدیر جهاد کشاورزی قائمشهر با اشاره به تنوع ارقام نارنگی در باغهای شهرستان، افزود: حدود یک هزار هکتار از باغهای نارنگی قائمشهر به رقم انشو اختصاص دارد که این رقم نیز سهم قابل توجهی در تولید نارنگی شهرستان دارد.
او با بیان اینکه عملکرد متوسط نارنگی پیشرس حدود ۳۰ تن در هکتار برآورد میشود، گفت: برداشت نارنگی پیشرس در برخی باغهای شهرستان آغاز شده و تاکنون حدود پنج درصد از محصول برداشت شده است و با رسیدن تدریجی میوهها، عملیات برداشت در سایر باغها نیز ادامه خواهد یافت.
▫️صفری اوریمی افزود: نارنگی پیشرس به دلیل زمان رسیدن زودتر نسبت به بسیاری از ارقام مرکبات، از اهمیت ویژهای برای باغداران برخوردار است و آغاز برداشت آن علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار، زمینه فعالیت و درآمدزایی برای بهرهبرداران بخش باغبانی را فراهم میکند.
او با تأکید بر ضرورت برداشت اصولی محصول، گفت: باغداران باید زمان مناسب برداشت را با توجه به رسیدگی میوه، رنگ، کیفیت و شرایط بازار رعایت کنند تا ضمن جلوگیری از کاهش کیفیت، محصول با وضعیت مطلوبتری روانه بازار شود.
مدیر جهاد کشاورزی قائمشهر همچنین بر ضرورت رعایت اصول فنی در مراحل برداشت، سورتینگ، بستهبندی، حملونقل و عرضه نارنگی تأکید کرد و گفت: توجه به این موارد میتواند نقش مؤثری در حفظ کیفیت و بازارپسندی محصول، کاهش ضایعات و افزایش ارزش اقتصادی تولیدات باغداران داشته باشد.