باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ عیسی روشن‌قلب، فرمانده انتظامی رشت گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت کابل برق و ایجاد اختلال در شبکه توزیع، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: مأموران انتظامی رشت با انجام اقدامات فنی و بررسی صحنه‌های وقوع جرم در نیمه نخست شهریور ماه؛ ۱۶ سارق را هنگام سرقت از خطوط انتقال نیرو و اماکن خصوصی و همچنین جابه‌جایی اموال مسروقه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی رشت با اشاره به کشف یک هزار و ۲۶۵ متر کابل برق از متهمان تصریح کرد: سارقان به سرقت‌های انجام شده اعتراف و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

کشف ۴ فقره سرقت کابل برق در رودسر

سرهنگ سیدجلال‌الدین جوانمردی، فرمانده انتظامی رودسر نیز گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت کابل و اماکن خصوصی، شناسایی و دستگیری سارق در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت. او افزود: کارآگاهان با انجام تحقیقات و بررسی سرنخ‌های به دست آمده، یک سارق ۳۹ ساله را شناسایی و با هماهنگی قضایی در شهر رودسر دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی رودسر اظهار داشت: متهم در تحقیقات پلیس به ۶ فقره سرقت شامل ۴ فقره سرقت کابل برق و ۲ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

پایان سرقت کابل برق با مرگ سارق در آستانه اشرفیه

سرهنگ محمدرضا رحمانی، فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه هم از مرگ یک سارق سابقه دار بر اثر برق‌گرفتگی هنگام سرقت کابل برق در یکی از روستا‌های این شهرستان خبر داد. به گفته او، در پی اعلام شهروندان به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر برق‌گرفتگی فردی در یکی از روستا‌های شهرستان، مأموران انتظامی به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد این فرد ۳۰ ساله هنگام سرقت کابل از تیر چراغ برق دچار برق‌گرفتگی شده و جان خود را از دست داده است. سرهنگ رحمانی با اشاره به کشف یک قیچی سیم‌بر در محل حادثه تصریح کرد: پیکر متوفی برای بررسی بیشتر و تعیین علت دقیق فوت به پزشکی قانونی منتقل شد.

غافلگیری سارق سابقه دار کابل برق در عملیات ضربتی پلیس شفت

سرهنگ افراسیاب زاهدنیا، فرمانده انتظامی شفت هم گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت کابل برق در سطح این شهرستان، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت. او افزود: مأموران با بررسی شیوه و شگرد سرقت‌ها و سرنخ‌های موجود، یک سارق سابقه‌دار و حرفه‌ای را شناسایی و در عملیاتی ضربتی در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شفت تصریح کرد: متهم ۳۰ ساله در تحقیقات پلیس به ۳ فقره سرقت کابل برق اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

دستگیری سارقان حرفه‌ای در تالش

سرهنگ عباس حقیقی‌نیا، فرمانده انتظامی تالش نیز از دستگیری ۲ سارق حرفه‌ای و اعتراف آنها به ۴ فقره سرقت کابل برق در این شهرستان خبر داد و گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت کابل برق طی هفته‌های گذشته، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: مأموران انتظامی با انجام تحقیقات و بررسی سرنخ‌های به دست آمده، ۲ سارق ۲۷ و ۳۷ ساله را شناسایی و با هماهنگی قضایی در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

به گفته فرمانده انتظامی تالش، متهمان در تحقیقات پلیس به ۴ فقره سرقت کابل برق، یک فقره سرقت منزل و یک فقره سرقت از مشاعات ساختمان اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان