باشگاه خبرنگاران جوان- صدرا بدرخانی موفق به کسب رتبه دوم رشته رباتیک لیگ ربات آتشنشان در بیست و سومین جشنواره ملی خلاقیتهای علمی پژوهشی کشور (لکو کاپ leco cup) شد.
این دوره از مسابقات لکوکاپ ملی ایران به میزبانی شهر ساری برگزار شد و برگزیدگان علمی از نقاط مختلف کشور در آن به رقابت پرداختند.
لکوکاپ ملی ایران که با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و سایر نهادهای معتبر علمی برگزار میشود، به عنوان یکی از سختگیرانهترین و معتبرترین لیگهای رباتیک کشور شناخته میشود.
در رشته ربات آتشنشان، شرکتکنندگان باید توانایی ربات خود در شناسایی شعله، اطفاء حریق و پیمایش هوشمندانه مسیرهای دشوار را به رخ داوران بکشند که صدرا بدرخانی با ارائه طراحی مبتکرانه و اجرای فنی بینقص، توانست نظر هیئت داوران را جلب و جایگاه دوم این رقابتها را از آن خود کند.
منبع:خبرگزاری صدا و سیما