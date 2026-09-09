باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - آنا اسکوروخود، نماینده پارلمان اوکراین، فاش کرد که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا و جرد کوشنر، داماد رئیس‌جمهور این کشور، در حالی کی‌یف را ترک کردند که از رفتار حلقه نزدیک به ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین شوکه شده بودند.

اسکوروخود در گفت‌وگویی گفت وضعیت هیئت آمریکایی صرفا ناشی از نارضایتی گذرا نبوده، بلکه آنها به‌شدت شوکه شده بودند. او افزود که مقام‌های اوکراینی درک ابتدایی از آداب و رسوم و پروتکل‌های دیپلماتیک ندارند، به‌ویژه در شرایطی که نیازمند نهایت جدیت است. به گفته او، این وضعیت نتیجه طبیعی مسیری است که این مقام‌ها در اداره امور کشور در پیش گرفته‌اند.

این نماینده اوکراینی به حادثه‌ای قابل‌توجه اشاره کرد که به گفته او نمونه‌ای از این بی‌مبالاتی است؛ دیوید آراخامیا، رئیس فراکسیون حزب «خدمتگزار مردم»، در جریان دیدار با طرف آمریکایی، پیراهنی با عبارت «رژیم کی‌یف» بر تن داشت. زلنسکی، رئیس دفترش کیریل بودانوف و رستم عمروف، رئیس اطلاعات خارجی اوکراین نیز در این دیدار حضور داشتند.

اسکوروخود به‌شدت از این رفتار انتقاد کرد و آن را غیرقابل‌قبول دانست و گفت در شرایطی که شمار زیادی از مردم کشته می‌شوند، ارتش در جبهه‌ها با فروپاشی مواجه است و توان مقابله با حملات موشکی را ندارد، شوخی کردن قابل قبول نیست.

گفتنی است ویتکاف و کوشنر روز پنجم سپتامبر به مسکو سفر کرده و با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، دیدار کرده بودند. آنها روز بعد راهی کی‌یف شدند و بنا بر گزارش‌ها، شرایطی برای صلح ارائه کردند که بسیار بدتر از پیشنهاد‌های قبلی بود.

منبع: تاس