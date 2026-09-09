باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - مرتضی زمانیان معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تعداد مجوزهای صادرشده از طریق درگاه ملی مجوزها از مرز ۱۰ میلیون مجوز عبور کرده و بخش قابل توجهی از این مجوزها بدون فرآیندهای پیچیده و بهصورت غیرحضوری صادر میشود.
زمانیان با اشاره به روند راهاندازی و توسعه درگاه ملی مجوزها اظهار کرد: همکاری و اقدامات همکاران در وزارت اقتصاد برای ایجاد و توسعه این سامانه از سال ۱۴۰۱ آغاز شد و امروز شاهد صدور میلیونها مجوز از طریق این درگاه هستیم.
وی افزود: یکی از اهداف اصلی درگاه ملی مجوزها، تسهیل فرآیند صدور مجوزهای کسبوکار و حذف فرآیندهای زائد و پیچیده بوده است که در این مسیر، بخش قابل توجهی از مجوزها بدون طی فرآیندهای پیچیده صادر میشود.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به وضعیت اتصال دستگاهها به درگاه ملی مجوزها گفت: در حال حاضر تنها حدود سه درصد از موارد مربوط به هیأت مقرراتزدایی و دستگاهها هنوز بهطور کامل به این فرآیند متصل نشدهاند.
زمانیان ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری و تلاش دستگاههای اجرایی، شاهد تحقق صددرصدی صدور مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها باشیم.
وی در پایان از همکاری دستگاههای اجرایی در مسیر تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار قدردانی کرد و گفت: تحقق کامل این فرآیند، گامی مهم در راستای کاهش بروکراسی، تسهیل فعالیتهای اقتصادی و بهبود فضای کسبوکار کشور خواهد بود.