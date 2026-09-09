مدیرکل انتقال خون فارس با اشاره به کاهش محسوس مراجعات مردم برای اهدای خون در روزهای پایانی تابستان، از عموم شهروندان خواست تا با توجه به نیاز موجود، در مراکز اهدای خون مشارکت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مجید اکبرزاده در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما، با اشاره به کاهش محسوس مراجعات مردم برای اهدای خون در روز‌های پایانی تابستان، خواستار حضور گسترده شهروندان در مراکز اهدای خون شد.

او اظهار کرد: با توجه به افزایش سفر‌های آخر تابستان و مشغله‌های روزمره مردم، در این روز‌ها شاهد کاهش قابل‌توجه مراجعه اهداکنندگان خون هستیم؛ موضوعی که می‌تواند تأمین مستمر ذخایر خونی و فرآورده‌های مورد نیاز بیماران را با چالش مواجه کند.

اکبرزاده با تأکید بر ضرورت تأمین روزانه و مستمر فرآورده‌های خونی، به‌ویژه پلاکت، افزود: بیماران مبتلا به سرطان از جمله گروه‌هایی هستند که به طور مستمر به فرآورده‌های خونی نیاز دارند و به همین دلیل، تأمین این فرآورده‌ها باید بدون وقفه انجام شود.

او از عموم مردم خواست با توجه به نیاز موجود، در اهدای خون مشارکت کنند و گفت: لازم است اطلاع‌رسانی گسترده‌ای برای دعوت از مردم با تمامی گروه‌های خونی، به‌ویژه دارندگان گروه‌های خونی منفی، صورت گیرد تا ذخایر خونی مورد نیاز بیماران در سطح مطلوب حفظ شود.

اکبرزاده همچنین بر اهمیت حضور جوانان و بانوان در چرخه اهدای خون تأکید کرد و گفت: حضور اهداکنندگان جوان و بانوان برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد و امیدواریم این گروه‌ها نیز با مشارکت در امر اهدای خون، نقش مؤثری در تأمین نیاز بیماران ایفا کنند.