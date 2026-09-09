باشگاه خبرنگاران جوان- امیر محمدی روز چهارشنبه در جمع فعالان فضای مجازی خراسان رضوی در مشهد افزود: انقلاب اسلامی همواره در وضعیت‌های تعیین کننده قرار داشته است و اکنون نیز در حساسترین مقطع تاریخی خود به سر می‌بریم. تفاوت این برهه با مقاطع پیشین در این است که دشمن با تمام قوا وارد میدان شده است و شرایط امروز را می‌توان به جنگ خندق و احزاب تشبیه کرد.

وی اظهار کرد: آمریکا هر آنچه در حوزه اقتصادی، رسانه‌ای و نظامی داشته، به میدان آورده و اکنون در مرحله فرسایش قرار دارد. ذخایر راهبردی نفت آمریکا به کمترین حد خود رسیده است و بر اساس برآوردها، در صورت ادامه روند کنونی، ظرف چهار تا شش هفته دیگر امکان برداشت از آنها وجود نخواهد داشت.

مدیر مرکز فضای مجازی بسیج کشور با بیان این که بدهی ۴۰ تریلیون دلاری آمریکا یک رکورد تاریخی بی‌سابقه است افزود: یک چهلم این بدهی، یعنی یک و نیم تریلیون دلار، تنها در دوران جنگ با ایران ایجاد شده است. این وضعیت نشان می‌دهد که اقتصاد آمریکا به شدت آسیب‌پذیر شده و توانایی مدیریت بحران‌های پیشرو را ندارد.

محمدی با اشاره به تحرکات نظامی آمریکا در منطقه، تصریح کرد: ناو‌های جنگی آمریکا که مظهر قدرت فناورانه این کشور هستند، اکنون در معرض اصابت قرار گرفته‌اند و نمونه‌های آن را در روز‌های اخیر شاهد بودیم. پیشرفته‌ترین پدافند‌های موشکی آمریکا بر روی این ناو‌ها نصب شده، اما حتی این سامانه‌ها نیز نتوانسته‌اند از آنها در برابر حملات محافظت کنند.

مدیر مرکز فضای مجازی بسیج کشور با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن، افزود: تمام لایه‌های سخت، نیمه‌سخت و جنگ نرم، در نهایت به حوزه شناختی منتهی می‌شود و اینجاست که نقش فعالان فضای مجازی تعیین کننده خواهد بود.

محمدی ادامه داد: ما در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که کوچکترین اقدام، یک پست، یک کلیک یا یک ویدیو می‌تواند در سرنوشت این نبرد تاریخی مؤثر باشد.

مدیر مرکز فضای مجازی بسیج کشور گفت: شرایط امروز، شرایط جنگ خندق است و پیروزی در آن، پیروزی نهایی خواهد بود و به مدد الهی و با تلاش مجاهدانه، این پیروزی قطعی است.

چهارمین دوره سالانه فعالان فضای مجازی خراسان رضوی با حضور ۴۰۰ نفر ۱۶ شهریور آغاز شد و امروز به پایان رسید.