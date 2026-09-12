کاریکاتور روز / به مناسبت «روز سینما»

امروز ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۵ و در سالروز پاسداشت هنر هفتم، پردهی نقرهای سینما به دستان طنزآمیز کاریکاتوریستها سپرده شده است تا چهرهی سینما را در آیینهایی راستگو به تماشا بنشانند. قلم هنرمندان کارتونیست ایرانی و خارجی، در این گزارش تصویری، دوربین را با مرکب عوض کرده و پرترهای از سینما ترسیم کردهاند که در آن، خطوط جدیِ فیلمها، جای خود را به لبخند و تأمل میدهند. این مجموعه، پلی میان دو هنر مردمی است؛ سینمایِ واقعیت و کاریکاتورِ خیال، که در روز ملی سینما، در یک قاب به هم میرسند. گزارش تصویریِ پیشِ رو، مجموعهای از بهترین آثار کارتونیستهای بین المللی است که در آن، سینما با زبانی طنزآمیز و نگاهی طنازانه و هنرمندانه، از پسِ خطوطِ ساده، پیچیدهترین مفاهیمِ خود را فریاد میزند. «روز ملی سینما» روزی است که به پاسداشت هنر و صنعتی نامدار و پیشرو در فرهنگ ایران، گرامی داشته میشود. در سال ۱۳۷۹ در چهارمین جشن بزرگ سینمای ایران و همزمان با بزرگداشت صدمین سال ورود سینما به ایران بود که ۲۱ شهریور ماه به عنوان «روز ملی سینما» شناخته شد. / تهیه گزارش: سهراب سیدجمالی