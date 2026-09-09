سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از وقوع حادثه برای یک شناور در ۲۴ مایلی شمال‌غرب بندر راشد امارات خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس خبر داد که گزارشی از طرف خارجی در خصوص یک حادثه در فاصله ۲۴ مایل دریایی در شمال غرب بندر راشد امارات دریافت کرده است.

در همین راستا ملوان یک نفتکش گزارش داده است که یک شناور را در حالت لنگر انداختن مشاهده کرده که کج بوده است. احتمال می‌رود این امر ناشی از ورود آب به داخل شناور پس از اصابت یک پرتابه ناشناس باشد.

این دومین حادثه دریایی در آب‌های خلیج فارس طی چند ساعت گذشته محسوب می‌شود. پیشتر این سازمان از دریافت گزارشی خبر داد که نشان داد چند فروند کشتی تجاری در شمال خلیج فارس و دریای عمان هدف تیراندازی قرار گرفته و زمین‌گیر شده‌اند.

منبع: المیادین

برچسب ها: تنگه هرمز ، خلیج فارس ، کشتیرانی
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