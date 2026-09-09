جانشین پلیس راه راهور فراجا از بارش پراکنده باران در محور‌های گیلان، مازندران و گلستان و ترافیک نیمه‌سنگین در ۹ محور مواصلاتی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، درباره آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور در ساعت ۱۲ روز چهارشنبه، ۱۸ شهریور ۱۴۰۵، اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی، در برخی محور‌های استان‌های گیلان، مازندران و گلستان بارش پراکنده باران گزارش شده است.

وی افزود: هم‌اکنون ترافیک در برخی محور‌های مواصلاتی کشور نیمه‌سنگین است.

سرهنگ محبی ادامه داد: در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و محدوده‌های هریجان و ولی‌آباد و در مسیر شمال به جنوب، محدوده طویر و ولی‌آباد، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی گفت: در آزادراه تهران ـ شمال در مسیر جنوب به شمال، محدوده تونل ۱۸ نیز ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا افزود: در محور هراز در مسیر جنوب به شمال، محدوده رینه تا گزنک و همچنین محدوده سه‌راهی چلاو، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

سرهنگ محبی ادامه داد: در محور فیروزکوه در مسیر جنوب به شمال، محدوده گیلاوند، همچنین در محور قدیم بومهن ـ تهران و آزادراه تهران ـ پردیس در محدوده جاجرود، ترافیک نیمه‌سنگین است.

وی تصریح کرد: در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا شهرک جهان‌نما و در آزادراه کرج ـ قزوین، حدفاصل گلشهر تا حصارک و محدوده کمالشهر نیز ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا گفت: در آزادراه تهران ـ قم، محدوده بهشت زهرا و در محور شهریار ـ تهران، محدوده شهرقدس نیز ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

محور طالقان ـ هشتگرد همچنان مسدود است

سرهنگ محبی در ادامه از مسدود بودن محور غیرشریانی طالقان ـ هشتگرد خبر داد و اظهار کرد: این محور در محدوده شهرک طالقان تا دوراهی فشند ـ آردهه مسدود است.

وی با اشاره به شرایط جوی و ترافیکی در برخی محور‌های کشور از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه و حفظ فاصله طولی مناسب، به‌ویژه در زمان بارندگی و کاهش دید در مسیر، با احتیاط بیشتری رانندگی کنند و پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های ترافیکی مطلع شوند.

برچسب ها: بارش باران ، فراجا
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۱ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
خدای علی تنها و مظلوم شکر
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