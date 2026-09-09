باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تحلیلگر سیاسی: مقاومت ایران روند افول امپراتوری آمریکا را تشدید می‌کند + فیلم

جان بوسنیچ، تحلیلگر سیاسی، مقاومت مردم، دولت و نیرو‌های مسلح ایران را عاملی برای افزایش فشار بر آمریکا و تشدید روند افول قدرت این کشور دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - جان بوسنیچ در گفت‌و‌گو با پرس‌تی‌وی با اشاره به مقاومت ایران گفت آنچه اکنون در حال وقوع است، بدترین سناریوی ممکن برای آمریکاست؛ چراکه فشار ناشی از ایستادگی ایران می‌تواند هزینه‌های بیشتری به واشنگتن تحمیل کند و تلاش‌های آن برای تحمیل نظم جهانی از طریق زور را با چالش روبه‌رو سازد.

او با تشبیه آمریکا به یک زورگوی محله، تأکید کرد زورگویی زمانی نتیجه می‌دهد که طرف مقابل مقاومتی نشان ندهد. به گفته بوسنیچ، ایستادگی مردم، دولت و نیرو‌های مسلح ایران نه‌تنها مانع عقب‌نشینی تهران شده، بلکه فشار فزاینده‌ای بر آمریکا وارد کرده و روند تضعیف قدرت این کشور را شدت بخشیده است.

مطالب مرتبط
تحلیلگر سیاسی: مقاومت ایران روند افول امپراتوری آمریکا را تشدید می‌کند + فیلم
young journalists club

بزرگ‌ترین شکست آمریکا از جنگ جهانی دوم + فیلم

تحلیلگر سیاسی: مقاومت ایران روند افول امپراتوری آمریکا را تشدید می‌کند + فیلم
young journalists club

ایران افسانه شکست‌ناپذیری آمریکا را در هم شکست + فیلم

تحلیلگر سیاسی: مقاومت ایران روند افول امپراتوری آمریکا را تشدید می‌کند + فیلم
young journalists club

کارشناس الحوار: ترامپ با آمارهای جعلی، شکست آمریکا را پنهان می‌کند + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
پاسخ موشکی ایران به تجاوز آمریکا + فیلم
۹۱۰

پاسخ موشکی ایران به تجاوز آمریکا + فیلم

۱۸ . شهريور . ۱۴۰۵
زنگ خطر برای واشنگتن از نگاه کارشناس فرانسوی + فیلم
۸۱۸

زنگ خطر برای واشنگتن از نگاه کارشناس فرانسوی + فیلم

۱۸ . شهريور . ۱۴۰۵
ضربه به ترامپ از داخل آمریکا + فیلم
۷۲۰

ضربه به ترامپ از داخل آمریکا + فیلم

۱۸ . شهريور . ۱۴۰۵
یکی هوش مصنوعی را از ترامپ بگیرد + فیلم
۶۶۳

یکی هوش مصنوعی را از ترامپ بگیرد + فیلم

۱۸ . شهريور . ۱۴۰۵
پدافند آمریکا زیر ضرب موشک‌های ایران + فیلم
۵۷۴

پدافند آمریکا زیر ضرب موشک‌های ایران + فیلم

۱۸ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha