باشگاه خبرنگاران جوان - جان بوسنیچ در گفتوگو با پرستیوی با اشاره به مقاومت ایران گفت آنچه اکنون در حال وقوع است، بدترین سناریوی ممکن برای آمریکاست؛ چراکه فشار ناشی از ایستادگی ایران میتواند هزینههای بیشتری به واشنگتن تحمیل کند و تلاشهای آن برای تحمیل نظم جهانی از طریق زور را با چالش روبهرو سازد.
او با تشبیه آمریکا به یک زورگوی محله، تأکید کرد زورگویی زمانی نتیجه میدهد که طرف مقابل مقاومتی نشان ندهد. به گفته بوسنیچ، ایستادگی مردم، دولت و نیروهای مسلح ایران نهتنها مانع عقبنشینی تهران شده، بلکه فشار فزایندهای بر آمریکا وارد کرده و روند تضعیف قدرت این کشور را شدت بخشیده است.