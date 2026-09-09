تیم ملی والیبال ایران در سومین و آخرین بازی خود در مرحله مقدماتی قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ موفق به شکست سه بر یک چین شد تا به عنوان صدرنشین گروه مقدماتی به مرحله بعد صعود کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ که از روز جمعه ۱۳ شهریور آغاز شده است، امروز (چهارشنبه ۱۸ شهریور) در شهر فوکوئوکا ژاپن به پایان می‌رسد.

تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه به وقت تهران در آخرین دیدار این مرحله به مصاف چین رفت و مردان والیبال کشورمان سه بر یک حریف خود را شکست دادند.

شاگردان روبرتو پیاتزا در ست دوم این دیدار ۲۵ بر ۲۳ نتیجه را واگذار کردند، اما در سه ست اول، سوم و چهارم به ترتیب با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسیدند تا با کسب سومین برد متوالی به عنوان صدرنشین جدول گروه دوم مسابقات به مرحله بعد صعود کنند.

ملی پوشان ایران همچنین با سه برد و ۹ امتیاز و واگذاری تنها نتیجه یک ست، همانند ژاپن بهترین عملکرد را در مرحله مقدماتی ثبت کرد.

تیم ملی چین در این دیدار عملکرد بسیار خوبی ارائه کرد و ژانگ بازیکن شماره ۲۲ این تیم که در لیگ ملت‌ها مصدوم بود و لژیونر در روسیه هست، کمک زیادی به تیم چین کرد.

مرتضی شریفی، سیدعیسی ناصری، علی حاجی پور، پوریا حسین‌خانزاده، محمد ولی‌زاده، عرشیا بهنژاد و محمدرضا حضرت‌پور (لیبرو) ترکیب شروع کننده تیم ایران در این مسابقه بودند.

ایلشن داوودی‌پور محمدنیما باطنی، امین اسماعیل نژاد، علی حق‌پرست، اسماعیل مسافر، مبین نصری و حسین حاجی‌کلاته دیگر بازیکنان تیم ملی در این دیدار بودند که با صلاحدید سرمربی به میدان رفتند.

تیم ملی والیبال ایران با کسب این پیروزی ۳.۳۶ امتیاز در رده بندی جهانی کسب کرد تا با ۲۱۴.۹۶ امتیاز جایگاه هفدهم را برای خود تثبیت کند. قضاوت دیدار ایران و چین را داورانی از امارات و استرالیا برعهده داشتند.

مرتضی قنبر افجه‌ای به عنوان سرپرست، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، رحمان محمدی‌راد و علی فتاحی (مربیان)، امین شاکری (آنالیزور)، حسین کرد (فیزیوتراپ)، وحید باقری (مربی بدنساز) و سجاد نوری (ماسور) کادر فنی تیم ملی والیبال ایران را تشکیل می‌دهند.

دیدار‌های مرحله یک چهارم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا روز‌های پنج شنبه و جمعه ۱۹ و ۲۰ شهریور با چهار دیدار پیگیری خواهد شد.