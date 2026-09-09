باشگاه خبرنگاران جوان - در پی دریافت گزارشی مبنی بر پرسهزنی و ایجاد مزاحمت از سوی دو نفر در خیابان فرشته که به درگیری و مجروح شدن یکی از شهروندان با سلاح سرد منجر شده بود، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران پایگاه یکم سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ قرار گرفت.
در جریان تحقیقات و اقدامات اطلاعاتی انجامشده، هویت دو متهم شناسایی و آنان در عملیاتی ضربتی دستگیر شدند. متهمان در تحقیقات اولیه به ارتکاب جرم اعتراف کردند.
پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در این خصوص هشدار داد: ترددهای غیرضروری و «دور دور» کردن در برخی نقاط شهر، ایجاد مزاحمت برای شهروندان و رفتارهای خارج از عرف که گاه زمینهساز درگیری و وقوع جرایم دیگر میشود، قابلقبول نیست و پلیس با اینگونه رفتارها قاطعانه برخورد خواهد کرد.