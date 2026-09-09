باشگاه خبرنگاران جوان؛ایلیا محمدی-سجاد کرمپور، ملیپوش گلف ایران، در حاشیه مسابقات ردههای سنی قهرمانی کشور درباره برگزاری این رقابتها اظهار کرد: مسابقات در ردههای زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال برگزار شد و خوشبختانه استقبال خوبی از این رقابتها صورت گرفت. رسانهها نیز طی سالهای اخیر حمایت مناسبی از رشته گلف داشتهاند و پوشش خبری و پخش زنده مسابقات، اتفاق ارزشمندی برای این رشته بوده است.
وی با اشاره به حضور فرزندش در این مسابقات گفت: این رقابتها نخستین تجربه حضور پسرم بود و او سه روز به رقابت پرداخت. با توجه به اینکه نخستین مسابقه رسمیاش بود، عملکرد قابل قبولی داشت و امیدوارم این روند را ادامه دهد و در آینده به افتخارات بیشتری دست پیدا کند.
کرمپور با تأکید بر استعداد بالای نوجوانان و جوانان گلف ایران افزود: استعدادهای بسیار خوبی در ردههای پایه داریم و اگر بتوانیم زیرساختهای مناسبی در اختیار آنها قرار دهیم، این بازیکنان میتوانند در آینده پرچم ایران را در میادین مختلف به اهتزاز درآورند.
ملیپوش گلف ایران ادامه داد: استانها باید در زمینه آموزش ردههای پایه فعالیت بیشتری داشته باشند. این بازیکنان پایههای آینده گلف ایران هستند و باید اصول اولیه این رشته را به شکل حرفهای آموزش ببینند تا بتوانیم در آینده سطح کیفی تیم ملی را ارتقا دهیم.
وی درباره شرایط آمادهسازی برای بازیهای آسیایی ناگویا نیز گفت: حدود دو هفته دیگر به مسابقات اعزام خواهیم شد. پیش از این یک اردوی تدارکاتی در ترکیه داشتیم و در حال حاضر رئیس فدراسیون پیگیر برگزاری یک اردوی دیگر است که در صورت فراهم شدن شرایط، این اردو به مسابقات ناگویا متصل خواهد شد و میتواند کمک زیادی به تیم ملی کند.
کرمپور درباره احتمال برگزاری اردو در ژاپن اظهار کرد: قرار بود این اردو در ژاپن برگزار شود که ظاهراً این موضوع محقق نشد و احتمال دارد اردوی نهایی در خود کشور ژاپن برگزار شود.
وی درباره رقبای ایران در ناگویا گفت: همه کشورها در این رشته قدرتمند هستند و از زیرساختهای بسیار خوبی برخوردارند. کشورهای حاشیه خلیج فارس و برخی کشورهای منطقه امکانات مناسبی دارند و شرایط کشورهای شرق آسیا مانند ژاپن و چین نیز از نظر زیرساختی بسیار مطلوب است.
ملیپوش گلف ایران خاطرنشان کرد: از نظر نیروی انسانی شرایط خوبی داریم و استعدادهای مناسبی در کشور وجود دارد، اما همچنان موضوع زیرساخت اهمیت زیادی دارد. امیدوارم با حمایت وزارت ورزش و جوانان، زمین گلف مجموعه انقلاب در اختیار فدراسیون قرار گیرد تا بتوانیم زیرساخت مناسبی ایجاد کنیم و در میادین بینالمللی عملکرد بهتری داشته باشیم.
در ادامه این گفتوگو، فرزند سجاد کرمپور نیز که در مسابقات ردههای سنی گلف قهرمانی کشور حضور داشت، از علاقه خود به این رشته و ادامه فعالیت در گلف گفت و با روحیهای امیدوارکننده از تلاش برای کسب مدال در مسابقات آینده سخن گفت.