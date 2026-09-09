باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به شدت بارشها و گسترش آسیبها در برخی شهرستانها و روستاهای استانهای مازندران و گیلان، تیم ارزیاب و کارشناسان این صندوق جهت ارزیابی دقیق خسارات و انجام بررسیهای میدانی راهی مناطق سیلزده شدند.
این تیم پس از حضور در مناطق آسیبدیده، علاوه بر سنجش میزان خسارات واردشده، جلساتی نیز با مسئولان و مدیریت بحران استانها برگزار کرد تا زمینه همکاری هرچه بیشتر برای تسریع در شناسایی و برآورد خسارت فراهم شود.
بر اساس برآوردهای اولیه، پیشبینی میشود بیش از هزار واحد مسکونی در این مناطق دچار آسیب شده باشند. اعزام کارشناسان صندوق نیز در شرایطی انجام میشود که با فروکش کردن سیلاب و آغاز روند بازگشت مناطق به شرایط عادی، عملیات ارزیابی خسارت آغاز شده است.
روابط عمومی صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان با تاکید بر آرامش خاطر هموطنان اعلام کرد:
منازل مسکونی دارای انشعاب قانونی برق تحت پوشش صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان هستند و در کوتاهترین زمان ممکن پس از تکمیل فرآیند ارزیابی، خسارتها پرداخت میشود.
منبع: روابط عمومی صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان