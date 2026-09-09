فلج مغزی چیست و چه علائمی دارد؟ + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - فلج مغزی در نتیجه آسیبی ایجاد می‌شود که معمولاً در دوران بارداری، هنگام تولد یا دو سال نخست زندگی، یعنی زمانی که مغز هنوز در حال تکامل است، رخ داده است. این آسیب پیش‌رونده نیست، اما معلولیت ناشی از آن می‌تواند دائمی باشد؛ هرچند با درمان و توانبخشی، عملکرد و علائم کودک قابل بهبود است. مهم‌ترین نشانه، اختلال در وضعیت بدن و حرکات و تأخیر در رسیدن به مراحل طبیعی تکامل حرکتی است.

کودک مبتلا ممکن است علاوه بر مشکلات حرکتی، علائم دیگری مانند تشنج، اختلال بینایی یا شنوایی، انحراف چشم، مشکلات گوارشی و تنفسی یا اختلالات شناختی داشته باشد؛ البته وجود این مشکلات در همه کودکان یکسان نیست و هوش کودک نیز می‌تواند طبیعی باشد؛ بنابراین محور اصلی تشخیص، توجه به روند تکامل حرکتی و شناسایی به‌موقع تأخیر‌های حرکتی است.