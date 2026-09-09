باشگاه خبرنگاران جوان- امیر قادری در جلسه بررسی روند بازسازی مناطق آسیبدیده جنگ رمضان که در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: باید با استفاده از ظرفیت دستگاههای مختلف، روند بازسازی را به سرانجام رساند و اجازه نداد مسائل اداری و اجرایی موجب طولانی شدن فرآیند بازسازی و نارضایتی مردم شود.
وی با اشاره به آخرین وضعیت واحدهای آسیبدیده در جنگ رمضان، گفت: براساس گزارش ارائه شده از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، تاکنون ۱۳ هزار و ۱۴۹ واحد مسکونی و تجاری در جریان جنگ آسیب دیدهاند که از این تعداد، ۱۴۹ واحد نیازمند احداث مجدد هستند.
سرپرست معاونت عمرانی استاندار کردستان افزود: همچنین چهار هزار و ۱۲۷ واحد در گروه واحدهای نیازمند تعمیر قرار دارند و حدود هشت هزار و ۵۰۰ واحد نیز دچار خسارتهایی از جمله آسیب به شیشه، در و پنجره شدهاند که برای جبران این خسارتها سازوکار لازم پیشبینی شده است.
قادری با اشاره به اعتبارات اختصاصیافته برای بازسازی گفت: از محل منابع ملی و استانی، اعتبارات مناسبی به بازسازی واحدهای آسیب دیده و همچنین تامین کالاهای اساسی و معیشتی اختصاص یافته است.
وی گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذشده در ستاد ملی بازسازی، هزینههای مربوط به پروانه ساختمانی، طراحی و خدمات فنی واحدهای آسیبدیده باید به صورت رایگان انجام شود.
قادری با تاکید بر اینکه مصوبات و ابلاغیههای ستاد ملی بازسازی باید در استان نیز عملیاتی شود، افزود: دستگاههای مسئول باید وظایف خود را در چارچوب مسئولیتهای سازمانی انجام دهند و اگر مانعی در اجرای مصوبات وجود دارد، آن را به صورت مشخص اعلام کنند تا برای رفع آن اقدام شود.
معاون عمرانی استاندار کردستان خاطرنشان کرد: مردم ماههاست درگیر پیامدهای این حادثه هستند و نباید در شرایط دشوار اقتصادی، گرفتار پیچوخمهای اداری شوند، لذا همه دستگاههای مسئول باید برای تسریع روند بازسازی و کاهش مشکلات مردم پای کار باشند.
منبع استانداری استان