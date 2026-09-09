باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - محمد الهداد، مدیرعامل شرکت توانیر، درباره نحوه برخورد با واحدهایی که در آنها استخراج غیرمجاز رمزارز انجام شده است، گفت: هر مزرعه، خانه، محل کسبوکار، مرغداری، واحد کشاورزی، صنعتی یا هر مکان دیگری که از چهارم شهریور در آن استخراج رمزارز کشف شود، علاوه بر پرداخت هزینههای مربوط به مصرف قبلی، به مدت یک سال مشمول دریافت انرژی با **تعرفه آزاد و بدون یارانه** خواهد شد.
وی افزود: این موضوع در جابهجایی میان موجر و مستأجر نیز اهمیت دارد و مردم باید هنگام اجاره یا خرید یک ملک، نسبت به سابقه مصرف و فعالیتهای انجامشده در آن توجه داشته باشند مالک یا مستأجر جدید میتواند پیش از سکونت یا آغاز فعالیت، بررسی کند که آیا ملک، کارخانه، مزرعه، مغازه یا هر واحد دیگری در گذشته محل استخراج رمزارز بوده است یا خیر و آیا به دلیل این موضوع، مشمول حذف یارانه انرژی شده است.
الهداد تأکید کرد: اطلاع از سابقه ملک میتواند از تحمیل هزینههای ناشی از تعرفه آزاد انرژی به مالک یا مستأجر جدید جلوگیری کند.