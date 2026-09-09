پیشکسوت فوتبال می‌گوید که مسئولان ورزش برخورد قاطعی با رفتار‌های زننده وزشت نداشتند و مقصر اصلی هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - ابراهیم قاسمپور پیشکسوت فوتبال  در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره فحاشی خداداد عزیزی  در بازی تراکتور و گل گهر سیرجان اظهار کرد: مسئولان ورزش سرمنشا این فحاشی‌ها هستند، چرا که  در گذشته این اتفاقات به کرات رخ داد، اما  آقایان هیچ عکس العمل محکم و قاطعی نشان ندادند. مسئولان به دنبال پول در آوردن هستند به خاطر همین جریمه مالی می‌کنند و همین رفتار‌های زشت و زننده با شدت بیشتری  گسترش پیدا کرده است.  همه اینها به دلیل ضعف مدیریت ورزش کشورمان است.

او افزود: اگرچه بازیکنان ما هم باید حرمت بزرگتر‌های خود را نگه دارند و ادب را رعایت کنند و احترام به دیگران باعث می‌شود که احترامشان حفظ شود. همچنین مسئولان باشگاه‌ها هم مقصر هستند که وقتی عضویی از تیمشان رفتاری را نشان می‌دهد، عکس العملی نشان نمی‌دهند و همین موضوع باعث می‌شود که آن فرد دوباره حرکت زشت خود را تکرار کند.

قاسمپور گفت: انتظارم از پیشکسوتان و بازیکنان قدیمی این است که یک مقدار ادب را رعایت کنند و حرمت خود را نگه دارند. متاسفانه این رفتار‌های زشت دارد توسعه پیدا می‌کند و  تا الان برخورد قاطعی هم نشده است.

پیشکسوت فوتبال درباره اینکه محرومیت ۴ ماه خداداد عزیزی را چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: من بحثم فقط خداداد عزیزی نیست، چون در گذشته افرادی بودند که حرکات با دست و اشاره داشته اند. برخی از مربیان در گذشته حرکاتی انجام دادند و در  فساد در فوتبال نقش داشتند و آنها از لیگ برتر به لیگ دسته یک فرستادند. من سوالم این است که  چرا مربی  متخلف را به لیگ دسته یک که اشراف کاملی بر روی آن نیست می‌فرستند؟ الان این تنبیهات آبکی به درد نمی‌خورد.  به نظرم این نوع برخورد‌ها و هنجارشکنی‌ها را در فوتبال محو کنند.

او ادامه داد: حرف‌های رکیک  به سایت‌های مجازی انعکاس پیدا می‌کنند و در دسترس جوانان قرار می‌گیرند. به هر حال باید ورزشکاران و پیشکسوتان ما باید خودشان را کنترل کنند.

قاسمپور درباره اینکه خداداد عزیزی چندین بار محروم شده، اما همچنان به رفتار خود ادامه می‌دهد، گفت: من نمی‌دانم در آن رختکن چه اتفاقاتی افتاده که آن قدر خداداد عزیزی را برآشفته کرده است که با حرف‌های رکیکی که زد توانست خودش را تخلیه کند.  حرف‌های زشت و زننده‌ای در آن وویس  شنیدم. من کار عزیزی را تایید نمی‌کنم، اما ببینید چه اتفاقی افتاده که عزیزی آن قدر برآشفته شده و کنترل خود را از دست داده است.

او در پایان گفت: به هر حال مسئولان ورزش ملاک در آمد زایی برایشان مهم بوده است به خاطر همین به جرایم مالی روی آوردند و همین موضوع باعث شده که باز هم شاهد فحاشی در فضای فوتبال باشیم.

 

 

برچسب ها: تیم فوتبال تراکتور ، لیگ برتر فوتبال
خبرهای مرتبط
کربکندی: شاید کسر امتیاز در بهبود رفتار‌ها موثرتر باشد/ جا داشت خداداد عزیزی بیشتر محروم شود
شکایت تراکتور از باشگاه پرسپولیس
اعتراض تراکتور به محرومیت ۴ماهه خداداد عزیزی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کربکندی: شاید کسر امتیاز در بهبود رفتار‌ها موثرتر باشد/ جا داشت خداداد عزیزی بیشتر محروم شود
درخواست استقلالی‌ها از تیم ملی: حبیب را ببینید
نخستین حضور تاریخی بوکس بانوان ایران در بازی‌های آسیایی/ معمار بوکس بانوان هم باید اعزام شود
مدال طلا بر گردن سمیه رحیمی 
تیم ملی امید راهی بازی‌های آسیایی ناگویا شد
مشعل بازی‌های المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ در آتن روشن می‌شود
بخارایی: فصل اردو‌ها و مسابقات ملی اسکیت ادامه دارد
فرصت ۱ ماهه کمیسیون اصل نود به وزارت ورزش و جوانان
آخرین اخبار
فرصت ۱ ماهه کمیسیون اصل نود به وزارت ورزش و جوانان
بخارایی: فصل اردو‌ها و مسابقات ملی اسکیت ادامه دارد
نخستین حضور تاریخی بوکس بانوان ایران در بازی‌های آسیایی/ معمار بوکس بانوان هم باید اعزام شود
کربکندی: شاید کسر امتیاز در بهبود رفتار‌ها موثرتر باشد/ جا داشت خداداد عزیزی بیشتر محروم شود
درخواست استقلالی‌ها از تیم ملی: حبیب را ببینید
مدال طلا بر گردن سمیه رحیمی 
مشعل بازی‌های المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ در آتن روشن می‌شود
تیم ملی امید راهی بازی‌های آسیایی ناگویا شد
رئال مادرید ۲ - ۱ اینتر/ پیروزی کهکشانی ها در شب پرهیجان سانتیاگو برنابئو + فیلم
پیروزی دورتموند با نقش اولی سرهو گیراسی/ بتیس در خانه لیل برنده شد + فیلم
پورتو ۰ - ۲ منچسترسیتی/ طوفان ارلینگ هالند در پرتغال + فیلم
پای زارع بخیه شد/ عمری کمتر از ۳ هفته دیگر برمی‌گردد
تاجرنیا: خلیفه و گودرزی در نیم فصل به استقلال ملحق می شوند
اسامی نهایی نامزدهای توپ طلا اعلام شد/ مسی دوباره برگشت
تاجرنیا: از تصمیم بختیاری زاده درخصوص حردانی حمایت می‌کنم
شکست پرسپولیس مقابل پارس جنوبی در دیدار تدارکاتی
بهره‌برداری از ورزشگاه آزادی در اواخر پاییز
السد با چه شرایطی به مصاف استقلال می‌آید؟
استقلال برای السد چقدر آماده است؟
۴ روز سرنوشت‌ساز برای استقلال؛ پیکان در لیگ، السد در آسیا