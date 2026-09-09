باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - ابراهیم قاسمپور پیشکسوت فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره فحاشی خداداد عزیزی در بازی تراکتور و گل گهر سیرجان اظهار کرد: مسئولان ورزش سرمنشا این فحاشیها هستند، چرا که در گذشته این اتفاقات به کرات رخ داد، اما آقایان هیچ عکس العمل محکم و قاطعی نشان ندادند. مسئولان به دنبال پول در آوردن هستند به خاطر همین جریمه مالی میکنند و همین رفتارهای زشت و زننده با شدت بیشتری گسترش پیدا کرده است. همه اینها به دلیل ضعف مدیریت ورزش کشورمان است.
او افزود: اگرچه بازیکنان ما هم باید حرمت بزرگترهای خود را نگه دارند و ادب را رعایت کنند و احترام به دیگران باعث میشود که احترامشان حفظ شود. همچنین مسئولان باشگاهها هم مقصر هستند که وقتی عضویی از تیمشان رفتاری را نشان میدهد، عکس العملی نشان نمیدهند و همین موضوع باعث میشود که آن فرد دوباره حرکت زشت خود را تکرار کند.
قاسمپور گفت: انتظارم از پیشکسوتان و بازیکنان قدیمی این است که یک مقدار ادب را رعایت کنند و حرمت خود را نگه دارند. متاسفانه این رفتارهای زشت دارد توسعه پیدا میکند و تا الان برخورد قاطعی هم نشده است.
پیشکسوت فوتبال درباره اینکه محرومیت ۴ ماه خداداد عزیزی را چطور ارزیابی میکند، بیان کرد: من بحثم فقط خداداد عزیزی نیست، چون در گذشته افرادی بودند که حرکات با دست و اشاره داشته اند. برخی از مربیان در گذشته حرکاتی انجام دادند و در فساد در فوتبال نقش داشتند و آنها از لیگ برتر به لیگ دسته یک فرستادند. من سوالم این است که چرا مربی متخلف را به لیگ دسته یک که اشراف کاملی بر روی آن نیست میفرستند؟ الان این تنبیهات آبکی به درد نمیخورد. به نظرم این نوع برخوردها و هنجارشکنیها را در فوتبال محو کنند.
او ادامه داد: حرفهای رکیک به سایتهای مجازی انعکاس پیدا میکنند و در دسترس جوانان قرار میگیرند. به هر حال باید ورزشکاران و پیشکسوتان ما باید خودشان را کنترل کنند.
قاسمپور درباره اینکه خداداد عزیزی چندین بار محروم شده، اما همچنان به رفتار خود ادامه میدهد، گفت: من نمیدانم در آن رختکن چه اتفاقاتی افتاده که آن قدر خداداد عزیزی را برآشفته کرده است که با حرفهای رکیکی که زد توانست خودش را تخلیه کند. حرفهای زشت و زنندهای در آن وویس شنیدم. من کار عزیزی را تایید نمیکنم، اما ببینید چه اتفاقی افتاده که عزیزی آن قدر برآشفته شده و کنترل خود را از دست داده است.
او در پایان گفت: به هر حال مسئولان ورزش ملاک در آمد زایی برایشان مهم بوده است به خاطر همین به جرایم مالی روی آوردند و همین موضوع باعث شده که باز هم شاهد فحاشی در فضای فوتبال باشیم.