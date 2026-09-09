با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل نیایش و پل صدر، هر دو باند این تونل مسدود است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل نیایش و پل صدر، هر دو باند این تونل و مسیر غرب به شرق پل صدر، امشب از ساعت ۲۳:۵۹ الی ۵ صبح روز بعد، مسدود است.

برچسب ها: تونل ، عملیات عمرانی
خبرهای مرتبط
باند شمالی تونل نیایش و پل صدر امشب مسدود می‌شود
پایانه مترویی آزادگان شکل گرفت
باند جنوبی تونل نیایش و پل صدر امشب مسدود می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دعوا بر سر کوئیک رنگ خون گرفت
حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
برخورد قاطع پلیس با رانندگان متخلف
آغاز طرح برخورد پلیس راهور با تخلفات ساکن نمایشگاه‌های خودرو در سه خیابان اصلی تهران + فیلم
پل ستارخان گرفتار وعده‌ها/ مردم همچنان پشت ترافیک در انتظار افتتاح
جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال بازگشایی شد
رونمایی از نخستین شناسه یکتای فنی تهران در هفته آینده
شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی صادر می‌شود
اصلاح آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و تعیین تکلیف تعاونی‌های منحله
تعقیب و گریز در اتوبان تهران ـ قم؛ قاچاقچی سابقه‌دار با ۲.۲ کیلوگرم شیشه دستگیر شد
آخرین اخبار
رونمایی از نخستین شناسه یکتای فنی تهران در هفته آینده
تعقیب و گریز در اتوبان تهران ـ قم؛ قاچاقچی سابقه‌دار با ۲.۲ کیلوگرم شیشه دستگیر شد
دعوا بر سر کوئیک رنگ خون گرفت
اصلاح آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و تعیین تکلیف تعاونی‌های منحله
نهایی‌سازی سازوکار بهره‌برداری از باغ‌راه حضرت زهرا (س) در دستور کار قرار گرفت
شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی صادر می‌شود
حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
آغاز طرح برخورد پلیس راهور با تخلفات ساکن نمایشگاه‌های خودرو در سه خیابان اصلی تهران + فیلم
برخورد قاطع پلیس با رانندگان متخلف
پل ستارخان گرفتار وعده‌ها/ مردم همچنان پشت ترافیک در انتظار افتتاح
جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال بازگشایی شد
امدادرسانی هلال‌احمر به ۵۶۸ نفر در پی هشدار‌های نارنجی
هشدار نارنجی مدیریت بحران درباره تشدید بارش‌ها در ارتفاعات تهران
جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال به دلیل شرایط جوی نامساعد مسدود شد
سامانه تسهیلات اشتغال‌زایی جوانان با اعتبار ۱.۵ همت اعتبار آغاز به کار کرد
معاینات پزشکی ۶۷ درصد متقاضیان حج ۱۴۰۶ انجام شد
جوانان بدون سابقه اعتباری هم می‌توانند تسهیلات بگیرند
آغاز پویش شهر آماده برای توانمند سازی شهروندان
انهدام باند فروش فیش حقوقی جعلی در تهران؛ کلاهبرداری ۶۰ میلیونی برای هر ضمانت
صرفه‌جویی ۲۰ درصدی؛ کلید عبور از بحران انرژی/ مهاجرانی: زنان نقش محوری در فرهنگسازی دارند
استقرار سامانه جامع پایش انرژی در کشور / نصرتی: مصرف از دهیاری تا وزارتخانه رصد میشود
۲۲ هزار استعداد برتر در سراسر کشور تحت حمایت کمیته امداد هستند
امدادرسانی نیرو‌های عملیاتی هلال‌احمر به ۴۰۷ نفر در پی حوادث جوی در سه استان
جاده چالوس از ساعت ۱۳:۴۵ امروز یکطرفه می‌شود
کمبود مراکز نگهداری کودک در بسیاری از دستگاه‌ها؛ گلایه مادران شاغل
معاینات پزشکی ۶۷ درصد متقاضیان حج ۱۴۰۶ انجام شد/ برگزاری کمیسیون تخصصی پزشکی از ۱۹ شهریور