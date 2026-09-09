باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در نشست با رئیس و معاونان سازمان اوقاف و امور خیریه، ضمن دریافت گزارش عملکرد و اقدامات این سازمان در حوزه‌های حمایتی، مدیریت بقاع متبرکه، فعالیت‌های مرکز امور خیریه، اجرای پروژه‌ها و عملکرد شرکت‌های تحت سهامداری سازمان در بخش‌های عمرانی، صنعتی، کشاورزی و فناوری، بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های وقف، بقاع متبرکه، مساجد و مجموعه‌های اقتصادی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه، تاکید کرد.

رئیس‌جمهوری اظهار کرد: مجموعه اقدامات انجام‌شده نشان می‌دهد سازمان اوقاف از ظرفیت‌های گسترده‌ای برای خدمت‌رسانی به جامعه برخوردار است و می‌تواند با رویکردی هدفمند و مسئله‌محور، نقش مؤثرتری در حل مسائل کشور ایفا کند.

پزشکیان با اشاره به خدمات این مجموعه در حمایت از اقشار مختلف جامعه، ایجاد اشتغال، تولید، حوزه بهداشت و درمان و سایر عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی، تصریح کرد: ظرفیت‌های موجود در سازمان اوقاف به گونه‌ای است که می‌توان از آن به عنوان یک دولت کوچک با قابلیت‌های گسترده یاد کرد؛ ظرفیتی که امکان فعال‌سازی بیش از پیش آن نیز وجود دارد.

رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه حمایت از فقرا، مساکین و ایتام باید در زمره مهم‌ترین مسئولیت‌های حاکمان قرار گیرد، گفت: بر اساس آموزه‌های دینی و آیات قرآن کریم، بی‌توجهی به محرومان و نیازمندان از مسائلی است که می‌تواند زمینه‌ساز عذاب الهی و نزول بلا شود.

پزشکیان افزود: از دغدغه‌های جدی من این است که آیا ما به عنوان حاکمان مسلمان، آن‌گونه که شایسته است به این مسئولیت بزرگ عمل کرده‌ایم یا در مواردی از آن غفلت داشته‌ایم.

رئیس‌جمهوری تصریح کرد: در صدر هر برنامه و سیاستی باید مردم قرار داشته باشند؛ چرا که اگر نتوانیم برای حل مشکلات فقرا، مساکین و ایتام اقدام مؤثر انجام دهیم، در برابر خداوند پاسخگو خواهیم بود. ما مسئولیت پذیرفته‌ایم تا گرهی از مشکلات مردم باز کنیم و در زندگی آنان تغییر ایجاد کنیم؛ اگر قرار نباشد به این وظیفه عمل کنیم، اساساً فلسفه حکمرانی چیست؟

پزشکیان از ظرفیت‌های مهم سازمان اوقاف را در هدفمند کردن و بازگرداندن مساجد به رسالت اصلی خود دانست و گفت: اگر مساجد بتوانند بار دیگر به جایگاه واقعی خود در جامعه بازگردند و محور رسیدگی به محرومان و حل مسائل محلات باشند، بخش قابل توجهی از مشکلات اجتماعی و فرهنگی کشور قابل مدیریت و حل خواهد بود.

رئیس‌جمهوری تأکید کرد: اینکه با وجود چنین ظرفیت عظیمی نتوانیم مسائل و مشکلات مردم در محلات را حل کنیم و فرهنگ و باور‌های اعتقادی را در بستر جامعه پیاده‌سازی کنیم، به معنای غفلت از یک ظرفیت مهم اجتماعی است.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت پرهیز از منیت‌ها و رفتار‌های سلیقه‌ای اظهار کرد: می‌توان با محوریت و کانون قرار دادن مسجد، زمینه شکل‌گیری یک جامعه اسلامی در محلات را فراهم کرد؛ جامعه‌ای که در آن معیار، حل مسئله و گره‌گشایی از کار مردم باشد. هر کس بتواند مشکلی از مردم حل کند و گرهی از زندگی آنان بگشاید، باید مورد حمایت و تقویت قرار گیرد.

رئیس‌جمهوری با تأکید بر ضرورت عبور از موازی‌کاری و پراکنده‌کاری، تصریح کرد: اگر اراده و عزم لازم وجود داشته باشد، می‌توان با تمرکز ظرفیت‌ها، تجمیع منابع، تقسیم کار و تعیین دقیق وظایف، بخش قابل توجهی از مسائل و چالش‌های کشور از جمله ناترازی انرژی، بیکاری و آسیب‌های اجتماعی را مدیریت و برطرف کرد.

پزشکیان افزود: استفاده صحیح از ظرفیت‌های مردمی و نهاد‌های اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی و مشارکت مردم در امور خیر و وقف نیز شود. سازمان اوقاف می‌تواند در این مسیر نقش مهمی ایفا کند و دولت نیز از این ظرفیت برای حل مسائل کشور استقبال می‌کند.

رئیس‌جمهوری بر ضرورت پیشگامی بقاع متبرکه و مساجد در رعایت الگوی مصرف و مدیریت انرژی تأکید کرد و گفت: این مجموعه‌ها باید در زمینه اصلاح الگوی مصرف و صرفه‌جویی، خود پیشگام باشند.

پزشکیان افزود: اگر بتوانیم حتی ۱۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف انرژی را در سطح جامعه محقق کنیم، بخش قابل توجهی از مشکلات کشور کاهش خواهد یافت و می‌توان منابع حاصل از این صرفه‌جویی را برای رفع مشکلات معیشتی مردم اختصاص داد.

رئیس‌جمهوری با اشاره به شرایط کشور و فشار‌های خارجی تصریح کرد: جدا از تحریم، محاصره و تلاش دشمنان برای ایجاد مشکل و فشار بر کشور، باید از سرمایه‌ها و منابع ملی خود صیانت کنیم و مصرف صحیح و بهینه داشته باشیم.

وی در ادامه با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد مشکلات و چالش‌های مختلف برای کشور اظهار کرد: در شرایط سخت، جز خداوند متعال پشتیبانی نداریم و نباید چشم امید به بیرون از مرز‌ها داشته باشیم. تصور اینکه دیگران از خارج برای حل مسائل ما اقدام خواهند کرد، تصور درستی نیست.

پزشکیان تأکید کرد:، اما در عین حال باید با تدبیر حرکت کنیم، مسیر و هدف مشخص داشته باشیم و بدانیم برای چه مدتی، در چه مسیری و با اتکا به چه منابعی می‌خواهیم حرکت کنیم.

رئیس‌جمهوری گفت: با اتکا به ظرفیت‌های داخلی، مشارکت مردم، هم‌افزایی نهاد‌های اجتماعی و استفاده هدفمند از امکانات موجود، می‌توان مسیر حل مسائل کشور را با قدرت و انسجام بیشتری دنبال کرد.