باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیدمحمدهادی سبحانیان رییسکل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: در اجرای مفاد ماده (۱۶۷) قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به مقتضیات اقتصادی کشور و شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم، با هدف مساعدت و همراهی با فعالان اقتصادی و در راستای بهبود فضای کسبوکار و تکریم مودیان مالیاتی، اختیار تقسیط بدهی مالیات ابرازی عملکرد سال ۱۴۰۴ اشخاص حقوقی که حداکثر تا پایان روز سه شنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ نسبت به ارایه اظهارنامه مالیاتی و ترتیب پرداخت بدهی اقدام نمایند، به شرح ذیل به مدیران کل امور مالیاتی تفویض میگردد:
1-حداقل پیش پرداخت چهل درصد (۴۰ %) به صورت نقد، مابقی حداکثر تا سه (۳) ماه
2-در خصوص اشخاص حقوقی تولیدی، حداقل پیشپرداخت بیست و پنج درصد (۲۵ %) به صورت نقد، مابقى حداکثر تا پنج (۵) ماه
3-در خصوص اشخاص حقوقی غیر تولیدی آسیبدیده مستقیم از جنگ تحمیلی سوم، حداقل پیشپرداخت پانزده درصد (۱۵ %) به صورت نقد، مابقی حداکثر تا هفت (۷) ماه
4- در خصوص اشخاص حقوقی تولیدی آسیبدیده مستقیم از جنگ تحمیلی سوم، حداقل پیشپرداخت ده درصد (۱۰%) به صورت نقد، مابقی حداکثر تا هشت (۸) ماه
5-در خصوص شرکتهای هواپیمایی، بدون پیش پرداخت حداکثر تا ده (۱۰) ماه.
مودیانی که از یکم مهرماه تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ نسبت به تعیین تکلیف بدهی ابرازی اقدام نمایند، به ترتیب ده درصد (۱۰ %) به حد نصابهای پیشپرداخت فوق اضافه و یک ماه از اقساط کسر میشود.
همچنین مودیانی که از تاریخ ۱۶ مهرماه تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ نسبت به تعیین تکلیف بدهی ابرازی اقدام نمایند، به ترتیب بیست درصد (۲۰%) به حد نصابهای مذکور اضافه شده و دو ماه از اقساط کاسته خواهد شد