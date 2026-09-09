باشگاه خبرنگاران جوان؛ایلیا محمدی- رضایی، سرپرست هیئت گلف قم، درباره مسابقات قهرمانی کشور رده‌های سنی اظهار کرد: سطح برگزاری مسابقات بسیار خوب بود و پیشرفت امکانات و توجه فدراسیون به جوان‌گرایی از نکات مثبت این رقابت‌ها بود.

وی افزود: حضور خردسالان از هفت سالگی در این مسابقات اتفاق ارزشمندی است و امیدوارم توجه به رده‌های پایه و جوان‌گرایی در گلف روزبه‌روز بیشتر شود تا نسل جدیدی از ورزشکاران باکیفیت پرورش پیدا کنند.

رضایی درباره شرایط گلف قم نیز گفت: در بخش مینی‌گلف طی سال‌های اخیر افتخارات خوبی کسب کرده‌ایم و با وجود نداشتن زمین استاندارد در سطح امکانات تهران، با همکاری هیئت و اعضای گلف، امکانات تمرینی محدودی فراهم کرده‌ایم.

سرپرست هیئت گلف قم خاطرنشان کرد: استعدادهای خوبی در بخش دختران و پسران داریم و با حمایت بیشتر فدراسیون و مسئولان می‌توانیم شاهد جهش قابل توجه گلف قم باشیم.

وی ادامه داد: بخش خصوصی و هیئت گلف قم فعال هستند و برای استفاده ورزشکاران از امکانات مجموعه‌هایی در تهران نیز هماهنگی‌هایی انجام می‌شود، اما ایجاد زیرساخت مناسب در قم می‌تواند فرصت تمرین بیشتری برای استعدادهای این استان فراهم کند