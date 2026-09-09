رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: پیش بینی می شود امسال از ۳۱ استان کشور ۲۷ استان با احتمال ۷۰ درصد درگیر پدیده ال نینو شوند از این رو لازم است همه دستگاه ها آماده این شرایط باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین ساجدی نیا روز چهارشنبه در هشتمین نشست کمیسیون پیشگیری و مدیریت بحران مجمع شهرداران کلانشهر ایران در رشت اظهار کرد: امیدواریم نقشه راه سازمان مدیریت بحران کشور بزودی تصویب و به دستگاه ها ابلاغ شود، ضمن اینکه برای همه دستگاه ها بحران های احتمالی دیده و نقشه راه تدوین شده است که پس از تصویب نهایی، به آنها ابلاغ خواهد شد.

وی در ادامه اظهار کرد: پدیده ال نینو موضوع دیگری است که باید مدنظر همه قرار گیرد زیرا پیش بینی می کنیم از ۳۱ استان کشور نزدیک به ۲۷ استان با احتمال نزدیک به ۷۰ درصد در سال جاری درگیر آن شوند این مساله را به همه ابلاغ خواهیم کرد چرا که همه باید آماده باشند و مسیرها و رودخانه هایی که باید لایروبی شود اقدامات لازم صورت گیرد تا شاهد هیچ گونه آسیبی نباشیم.

ساجدی نیا در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برآورد اولیه ما از خرید تجهیزات مورد نیاز حدود ۲۰۰ همت بوده است اما تجهیزات بسیار مناسبی در سازمان ها و ارگان‌ها وجود دارد و به همین دلیل هم اینک نیاز ما برای خرید تجهیزات بسیار کمتر از میزان پیش بینی شده است.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور افزود: در رزمایش‌هایی که مدیریت بحران برگزار کرده، شهرداری ها عملکرد مناسبی را از خود به نمایش گذاشتند و به همین دلیل شاهد بودیم که در زمان جنگ سرعت عمل خوبی برای امدادرسانی داشتند و در سایر حوزه ها نیز عملکرد آنان درخشان است.

ساجدی نیا ادامه داد: البته در زمان بحران ها، سازمان مدیریت بحران، دستگاه‌ها و وزارتخانه ها، شهرداری‌ها و مردم چهار رکنی هستند که باید وارد عمل شوند تا بتوانیم با قدرت مقابل بحران‌ها مقابله کنیم که البته برای این امر باید تجهیزات مناسبی هم داشته باشیم.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور اضافه کرد: در همایش های مدیریت بحران نیز باید مجموعه مدیران شهرداری‌ها حضور یابند تا مشکلات و موضوعات احتمالی خود را بازگو کنند تا بتوانیم این مشکلات را برطرف کنیم ضمن اینکه با همراهی سازمان شهرداری‌ها، برای خرید تجهیزات تفاهم نامه داریم.

وی گفت: هنگام بحران ها، موکب ها نیز همکاری و فعالیت گسترده‌ای دارند که در این راستا، سه هزار موکب فعال داریم که در شرایط نیاز و زمان بحران، همکاری و خدمت‌رسانی مناسبی را انجام می‌دهند.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور اظهار کرد: به هر حال ما باید به نقطه ای برسیم که نه تنها بحران های موجود در کشور را در کوتاه ترین زمان ممکن برطرف کنیم، بلکه بتوانیم به سایر کشورها نیز هنگام بحران کمک‌رسانی کنیم.

نقش شهرداری ها در مدیریت بحران ها نادیده گرفته شده است

علی نصیری رئیس کمیسیون پیشگیری و مدیریت بحران نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد: نقش و عملکرد شهرداری ها هنگام بحران‌ها ستودنی و غیرقابل انکار است و نقش آنان در مدیریت بحران ها نادیده گرفته شده است.

وی افزود: باید بهای بیشتری به شهرداری ها داده شود چون بحران شبانه روزی است و شهرداری ها با کمترین امکانات، بیشترین عملکرد را از خود نشان می دهند و به همین دلیل باید به آنها بهای بیشتری داد.

نصیری به کلانشهرهای کشور اشاره و بیان کرد: با توجه به اینکه هر شهری که بیش از ۵۰۰ هزار ساکن داشته باشد کلانشهر شناخته می شود، طبق آخرین سرشماری کشور، ۹ کلانشهر در کشور اکنون داریم اما طبق آمار راه و شهرسازی، این تعداد به ۲۰ کلانشهر افزایش خواهد یافت و در صورت سرشماری مجدد، به طور حتم بر این تعداد هم افزوده خواهد شد.

رئیس کمیسیون پیشگیری و مدیریت بحران بیان کرد: پیش از انقلاب، ۳۰ درصد مردم شهرنشین بودند اما هم اینک شهرها در حال توسعه هستند و بیش از ۷۰ درصد مردم شهرنشین هستند و به همین دلیل باید توجه ویژه‌ای به شهرداری ها شود تا بتوانیم در مواقع لازم و هنگام بحران ها، آنها با قدرت وارد عمل شوند.