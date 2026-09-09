باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه روسی ایزوستیا تایید کرد که بازار سوخت اروپا نوسانات فزاینده‌ای را تجربه می‌کند؛ پس از آنکه اتحادیه اروپا گاز روسیه را از طریق خطوط لوله کنا گذاشت، اکنون تقریبا ۶۰ درصد به تأمین گاز از آمریکا و نروژ وابسته است.

این روزنامه به نقل از کارشناسان نوشت که تهدید اصلی زمستان امسال ممکن است کمبود سوخت نباشد، بلکه موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها باشد.

او خاطرنشان کرد که اتحادیه اروپا در حالی وارد فصل سرما می‌شود که تنها ۶۵.۶ درصد از مخازن ذخیره‌سازی گاز آن پر شده است که پایین‌ترین نرخ در ۱۵ سال گذشته است.

در میان کشور‌های اتحادیه اروپا که بیشترین خطر را دارند، آلمان قرار دارد که به طور سنتی موتور صنعتی اروپا محسوب می‌شود. اعضای مجلس فدرال (بوندستاگ) آلمان ادعا می‌کنند که مدل قیمت‌گذاری فعلی گاز در اروپا، صنعت آلمان را از توانایی رقابت در بازار‌های بین‌المللی محروم می‌کند.

بروکسل به دنبال منابع جدید گاز است و انتظار دارد از تکرار بحران ۲۰۲۲ جلوگیری کند، اما آماده‌سازی اروپا برای زمستان با سرعت قابل توجهی کندتر از سال‌های گذشته پیش می‌رود.

طبق داده‌های «زیرساخت گاز در اروپا» (GIE)، میزان اشغال تأسیسات ذخیره‌سازی گاز زیرزمینی در ابتدای سپتامبر تنها ۶۵.۶ درصد بوده است که پایین‌ترین میزان ثبت شده برای این دوره از سال ۲۰۱۱ است. آنا-کایسا ایتکونن، نماینده رسمی کمیسیون اروپا در یک نشست مطبوعاتی در بروکسل در ۴ سپتامبر، به رقم کمی پایین‌تری اشاره کرده و گفته بود که سطح ذخیره‌سازی ۶۵ درصد است.

منبع: المیادین