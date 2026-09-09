مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش از اجرای برنامه‌های مهر شهدایی و سفیران شهدا در مدارس کشور همزمان با آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - زهرا پناهی‌روا در جلسه ستاد گرامی‌داشت دفاع مقدس و مقاومت، ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره)، رهبر معظم انقلاب اسلامی، شهدای جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و به‌ویژه شهدای دانش‌آموز و فرهنگی، اظهار کرد: در آستانه بازگشایی مدارس تلاش می‌کنیم از این فرصت برای رقم زدن آغاز سال تحصیلیِ با نشاط استفاده کنیم و در کنار آن، یاد و نام شهدایی را که در جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان جان خود را فدا کردند، در مدارس زنده نگه داریم.

وی با اشاره به تقارن آغاز سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس افزود: آغاز سال تحصیلی همزمان با هفته دفاع مقدس است و مناسبت‌ها باید با برنامه‌هایی متناسب با سن دانش‌آموزان در مدارس، ادارات آموزش و پرورش مناطق و شهرستان‌ها و سطح استان‌ها گرامی داشته شود.

پناهی‌روا ادامه داد: بر اساس دستور مقام عالی وزارت، کارگروه ویژه‌ای با عنوان «کارگروه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت» در چارچوب پروژه مهر تشکیل شده است تا زمینه اجرای برنامه‌هایی برای زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا، به‌ویژه در نخستین سال تحصیلی پس از شهادت جمعی از دانش‌آموزان و فرهنگیان، فراهم شود.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش با اشاره به سه محور اصلی برنامه‌های این اداره‌کل در هفته دفاع مقدس گفت: نخستین محور، اجرای «زنگ ایثار و شهادت» در تمامی مدارس کشور است و این برنامه در تمامی مدارس اجرا خواهد شد.

وی افزود: دومین محور، برجسته‌سازی یاد و نام قائد شهید امت، شهدای دانش‌آموز جنگ رمضان و شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب است و سومین محور نیز فضاآرایی کلاس‌ها، مدارس و تمامی اماکن آموزشی و تربیتی در سراسر کشور با رویکرد ترویج فرهنگ ایثار و شهادت خواهد بود.

اجرای «مهر شهدایی» با همراهی فرزندان شهدا

پناهی‌روا از پیش‌بینی برنامه‌ای با عنوان «سفیران شهدایی» در قالب طرح «مهر شهدایی» خبر داد و اظهار کرد: در روزهای نخست بازگشایی مدارس و در آیین‌های «زنگ غنچه‌ها»، «زنگ شکوفه‌ها» و «زنگ مهر»، حضور مسئولان در سطوح مختلف شهرها و مناطق در کنار فرزندان شهدا و همراهی آنان برای حضور در مدارس پیش‌بینی شده است.

هر فرهنگی، سفیر یک شهید می‌شود

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش همچنین از اجرای برنامه «سفیران شهدا» در طول سال تحصیلی خبر داد و گفت: بر اساس این برنامه، فرهنگیان سراسر کشور می‌توانند سفیر یک شهید فرهنگی یا دانش‌آموز باشند و در طول سال تحصیلی، نام و یاد آن شهید را در برنامه‌های مختلف آموزشی، تربیتی و فرهنگی زنده نگه دارند. از مدیران مدارس، معاونان، معلمان، دبیران و تمامی کارکنان حوزه تعلیم و تربیت انتظار داریم هر کدام سفیر یک شهید باشند و ترجیح ما این است که هر فرد، شهیدی از شهر یا منطقه خود را انتخاب کند تا بتواند شناخت و ارتباط بیشتری با زندگی و سیره آن شهید داشته باشد.

برنامه‌های هفته دفاع مقدس متناسب با سن دانش‌آموزان اجرا شود

وی با اشاره به ضرورت توجه به تفاوت‌های سنی دانش‌آموزان گفت: برنامه‌های هفته دفاع مقدس باید متناسب با سن دانش‌آموزان و در مقاطع مختلف تحصیلی طراحی و اجرا شود و محتوا و شیوه انتقال مفاهیم ایثار و شهادت نیز با شرایط دانش‌آموزان تناسب داشته باشد.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه برنامه‌های ابلاغی حوزه دفاع مقدس در سطح وزارت آموزش و پرورش بومی‌سازی شده است، افزود: محورهایی همچون نقش زنان و خانواده، مقاومت مردم ایران، اقتدار ملی، نیروهای مسلح، حضور در مزار شهدا، همراهی خانواده‌های شهدا و تجلیل از پیشکسوتان و ایثارگران در این برنامه‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

پناهی‌روا همچنین از برگزاری برنامه تجلیل از رزمندگان و ایثارگران شاغل در مجموعه تعلیم و تربیت خبر داد و گفت: همانند سال‌های گذشته، در سطح ستاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان‌های وابسته، برنامه‌ای برای تجلیل از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و فرهنگیانی که سابقه ایثارگری و حضور در جبهه دارند، برگزار خواهد شد.

انتقال سبک زندگی شهدا به نسل جدید

وی با تأکید بر اینکه هدف اصلی برنامه‌های هفته دفاع مقدس، انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل آینده است، اظهار کرد: وظیفه ما این است که سبک زندگی و سیره شهدا را به نسل آینده منتقل کنیم و دانش‌آموزان را با ابعاد مختلف شخصیت و زندگی شهدا آشنا کنیم.

پناهی‌روا با اشاره به وصایا، سخنان، نوشته‌ها و آثار به‌جامانده از شهدای دانش‌آموز گفت: گاهی مطالبی که از شهدای دانش‌آموز، حتی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی، باقی مانده است نشان می‌دهد که آنان فراتر از سن خود اندیشیده و سخن گفته‌اند. همین آثار می‌تواند یکی از بهترین زمینه‌ها برای معرفی سبک زندگی و سیره شهدا به دانش‌آموزان باشد.

وی ادامه داد: دانش‌آموزان امروز حوادث و شرایط جنگ را به‌صورت مستقیم مشاهده کرده‌اند و همین موضوع فرصت مناسبی ایجاد کرده است تا معلمان بتوانند با استفاده از این ظرفیت، مفاهیم ایثار، مقاومت و شهادت را به شکلی دقیق، جذاب و متناسب با سن دانش‌آموزان منتقل کنند.

منبع: وزارت آموزش و پرورش 

برچسب ها: زنگ ایثار و شهادت ، فرهنگ شهادت
خبرهای مرتبط
چاپ بیش از ۱۵۳ میلیون جلد کتاب درسی
انتظارات وزیر جدید آموزش و پرورش از معاونان و مدیران کل استان‌ها
رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی مطرح کرد:
تشریح برنامه های روز دانش‌آموز/ تسریع واکسیناسیون دانش آموزان با همکاری بسیج جامعه پزشکی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
شیوه‌نامه اجرایی آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ ابلاغ شد
مدال‌آوران المپیاد هوش مصنوعی از کنکور معاف شدند
ماده واحده سهمیه بومی رشته‌های وزارت بهداشت ابلاغ شد
راهکار‌های نوآورنه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برای نظام پیشنهادات
آخرین اخبار
ماده واحده سهمیه بومی رشته‌های وزارت بهداشت ابلاغ شد
راهکار‌های نوآورنه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برای نظام پیشنهادات
شیوه‌نامه اجرایی آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ ابلاغ شد
مدال‌آوران المپیاد هوش مصنوعی از کنکور معاف شدند
علت کندی اینترنت در ساعات اخیر
شیائومی با یک اقدام پیشدستانه، اپل را غافلگیر کرد
بیش از ۹۰ درصد جمعیت پایتخت باسواد هستند
افزایش ۵۹ درصدی سرطان روده بزرگ در ۱۰ سال گذشته
شوری دریای آزوف در بالاترین حد تاریخی خود
هشدار سازمان ملل در مورد تهدیدات هوش مصنوعی علیه بشریت
یک علامت در صورت که ممکن است نشانه خطری برای قلب و مغز باشد
یک کارشناس: انسان‌ها ظرف ده سال آینده بر مریخ فرود خواهند آمد