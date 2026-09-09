باشگاه خبرنگاران جوان - زهرا پناهی‌روا در جلسه ستاد گرامی‌داشت دفاع مقدس و مقاومت، ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره)، رهبر معظم انقلاب اسلامی، شهدای جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و به‌ویژه شهدای دانش‌آموز و فرهنگی، اظهار کرد: در آستانه بازگشایی مدارس تلاش می‌کنیم از این فرصت برای رقم زدن آغاز سال تحصیلیِ با نشاط استفاده کنیم و در کنار آن، یاد و نام شهدایی را که در جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان جان خود را فدا کردند، در مدارس زنده نگه داریم.

وی با اشاره به تقارن آغاز سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس افزود: آغاز سال تحصیلی همزمان با هفته دفاع مقدس است و مناسبت‌ها باید با برنامه‌هایی متناسب با سن دانش‌آموزان در مدارس، ادارات آموزش و پرورش مناطق و شهرستان‌ها و سطح استان‌ها گرامی داشته شود.

پناهی‌روا ادامه داد: بر اساس دستور مقام عالی وزارت، کارگروه ویژه‌ای با عنوان «کارگروه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت» در چارچوب پروژه مهر تشکیل شده است تا زمینه اجرای برنامه‌هایی برای زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا، به‌ویژه در نخستین سال تحصیلی پس از شهادت جمعی از دانش‌آموزان و فرهنگیان، فراهم شود.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش با اشاره به سه محور اصلی برنامه‌های این اداره‌کل در هفته دفاع مقدس گفت: نخستین محور، اجرای «زنگ ایثار و شهادت» در تمامی مدارس کشور است و این برنامه در تمامی مدارس اجرا خواهد شد.

وی افزود: دومین محور، برجسته‌سازی یاد و نام قائد شهید امت، شهدای دانش‌آموز جنگ رمضان و شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب است و سومین محور نیز فضاآرایی کلاس‌ها، مدارس و تمامی اماکن آموزشی و تربیتی در سراسر کشور با رویکرد ترویج فرهنگ ایثار و شهادت خواهد بود.

اجرای «مهر شهدایی» با همراهی فرزندان شهدا

پناهی‌روا از پیش‌بینی برنامه‌ای با عنوان «سفیران شهدایی» در قالب طرح «مهر شهدایی» خبر داد و اظهار کرد: در روزهای نخست بازگشایی مدارس و در آیین‌های «زنگ غنچه‌ها»، «زنگ شکوفه‌ها» و «زنگ مهر»، حضور مسئولان در سطوح مختلف شهرها و مناطق در کنار فرزندان شهدا و همراهی آنان برای حضور در مدارس پیش‌بینی شده است.

هر فرهنگی، سفیر یک شهید می‌شود

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش همچنین از اجرای برنامه «سفیران شهدا» در طول سال تحصیلی خبر داد و گفت: بر اساس این برنامه، فرهنگیان سراسر کشور می‌توانند سفیر یک شهید فرهنگی یا دانش‌آموز باشند و در طول سال تحصیلی، نام و یاد آن شهید را در برنامه‌های مختلف آموزشی، تربیتی و فرهنگی زنده نگه دارند. از مدیران مدارس، معاونان، معلمان، دبیران و تمامی کارکنان حوزه تعلیم و تربیت انتظار داریم هر کدام سفیر یک شهید باشند و ترجیح ما این است که هر فرد، شهیدی از شهر یا منطقه خود را انتخاب کند تا بتواند شناخت و ارتباط بیشتری با زندگی و سیره آن شهید داشته باشد.

برنامه‌های هفته دفاع مقدس متناسب با سن دانش‌آموزان اجرا شود

وی با اشاره به ضرورت توجه به تفاوت‌های سنی دانش‌آموزان گفت: برنامه‌های هفته دفاع مقدس باید متناسب با سن دانش‌آموزان و در مقاطع مختلف تحصیلی طراحی و اجرا شود و محتوا و شیوه انتقال مفاهیم ایثار و شهادت نیز با شرایط دانش‌آموزان تناسب داشته باشد.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه برنامه‌های ابلاغی حوزه دفاع مقدس در سطح وزارت آموزش و پرورش بومی‌سازی شده است، افزود: محورهایی همچون نقش زنان و خانواده، مقاومت مردم ایران، اقتدار ملی، نیروهای مسلح، حضور در مزار شهدا، همراهی خانواده‌های شهدا و تجلیل از پیشکسوتان و ایثارگران در این برنامه‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

پناهی‌روا همچنین از برگزاری برنامه تجلیل از رزمندگان و ایثارگران شاغل در مجموعه تعلیم و تربیت خبر داد و گفت: همانند سال‌های گذشته، در سطح ستاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان‌های وابسته، برنامه‌ای برای تجلیل از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و فرهنگیانی که سابقه ایثارگری و حضور در جبهه دارند، برگزار خواهد شد.

انتقال سبک زندگی شهدا به نسل جدید

وی با تأکید بر اینکه هدف اصلی برنامه‌های هفته دفاع مقدس، انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل آینده است، اظهار کرد: وظیفه ما این است که سبک زندگی و سیره شهدا را به نسل آینده منتقل کنیم و دانش‌آموزان را با ابعاد مختلف شخصیت و زندگی شهدا آشنا کنیم.

پناهی‌روا با اشاره به وصایا، سخنان، نوشته‌ها و آثار به‌جامانده از شهدای دانش‌آموز گفت: گاهی مطالبی که از شهدای دانش‌آموز، حتی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی، باقی مانده است نشان می‌دهد که آنان فراتر از سن خود اندیشیده و سخن گفته‌اند. همین آثار می‌تواند یکی از بهترین زمینه‌ها برای معرفی سبک زندگی و سیره شهدا به دانش‌آموزان باشد.

وی ادامه داد: دانش‌آموزان امروز حوادث و شرایط جنگ را به‌صورت مستقیم مشاهده کرده‌اند و همین موضوع فرصت مناسبی ایجاد کرده است تا معلمان بتوانند با استفاده از این ظرفیت، مفاهیم ایثار، مقاومت و شهادت را به شکلی دقیق، جذاب و متناسب با سن دانش‌آموزان منتقل کنند.

منبع: وزارت آموزش و پرورش