فیلم سینمایی جدید «خانه امن» محصول سال ۲۰۲۵ آمریکا در گونه پلیسی، جمعه ۲۰ شهریور، ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران سیما پخش خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این فیلم به کارگردانی «جیمی مارشال» و با بازی «برایان بورلو»، «مارکینا براون» و «مایکل بردوی» ساخته شده است.

داستان از حمله‌ای تروریستی به کاروان معاون رئیس‌جمهور آمریکا آغاز می‌شود. در این حمله، یکی از مأموران سرویس مخفی زنده می‌ماند و به اطلاعاتی فوق‌محرمانه درباره ساختار فرماندهی هسته‌ای آمریکا دست پیدا می‌کند. او برای حفاظت از خود و این اطلاعات، به یک خانه امن دولتی منتقل می‌شود، اما به‌زودی متوجه می‌شود که ارتباط خانه امن با دنیای بیرون قطع شده و نشانه‌هایی وجود دارد که دشمن در میان خودی‌ها نفوذ کرده است. با حمله گروهی مسلح به خانه امن، مأموران برای زنده ماندن ناچارند هم‌زمان با مهاجمان خارجی و تهدید داخلی مقابله کنند. در ادامه مشخص می‌شود که برخی مقام‌های بلندپایه نیز در این توطئه نقش دارند.

این فیلم در ۹۰ دقیقه، با فضای تهدید و بی‌اعتمادی، ضمن افشای اهداف خصمانه آمریکا برای استعمار، استثمار و غارت سرزمین‌های دیگر، رفتار کشوری را به تصویر می‌کشد که برای توجیه اعمال جنایتکارانه‌اش، با تحریف واقعیت‌ها به سوی مقاصد شوم خود گام برمی‌دارد و در عین حال، پیام‌هایی درباره اهمیت هوشیاری، وفاداری و مقابله با فساد و توطئه در سطوح بالای قدرت را به مخاطب منتقل می‌کند.

منبع: شبکه تهران