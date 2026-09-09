مجموعه نمایشنامه «۸ صحنه از جنگ رمضان» به همت بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت روانه بازار نشر می‌شود.

 باشگاه خبرنگاران جوان -  بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت در راستای تولید متون نمایشی و تقویت درام مقاومت، مجموعه نمایشنامه «۸ صحنه از جنگ رمضان» شامل ۸ اثر تازه از نویسندگان تئاتر کشور با تمرکز بر رویدادها و واقعیات جنگ رمضان را روانه بازار کتاب خواهد کرد.

عناوین نمایشنامه‌ها و نویسندگان این مجموعه بدین شرح است:

- «آتش و الماس» نوشته‌ انوش معظمی

- «سفینه غزل» نوشته‌ خسرو امیری

- «اژدر دوم» نوشته‌ محسن عظیمی

- «حسرت‌های ناتمام» نوشته‌ منوچهر اکبرلو

- «راهنمای مختصر ۳۵ ثانیه فراموشی» نوشته‌ رضا گشتاسب

- «عزیز دل آقا» نوشته‌ سیده طاهره حسینی

- «نقاب» نوشته‌ رقیه ارشادی

- «موج آخر» نوشته‌ شهرام سلطانی

به نقل از ستاد خبری جشنواره، مجموعه «۸ صحنه از جنگ رمضان» با هدف غنابخشی به ادبیات نمایشی حوزه پایداری و ایجاد فرصتی مناسب برای اجرای گروه‌های نمایشی، همزمان با برنامه‌های این دوره از جشنواره عرضه و در دسترس هنرمندان و پژوهشگران قرار می‌گیرد.

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظم‌تبار و توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح، از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده است و تا پاییز ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: جشنواره تئاتر مقاومت ، تئاتر
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