باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - در پی وقوع ۲ حادثه رانندگی در جاده‌های فارس یک نفر جان باخت و ۷ نفر مصدوم شدند.

واژگونی خودرو در محور نی‌ریز - استهبان با یک فوتی

بر اثر واژگونی خودرو در محور نی‌ریز - استهبان یک نفر جان باخت.

محمد حسین کچویی مسئول اورژانس نی ریز اظهار کرد: با اعلام واژگونی خودرو ۲۰۷ در محور نی‌ریز – استهبان (بعد از شهرک سنگ)، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او ادامه داد: در این حادثه، راننده ۲۲ ساله بر اثر صدمات متعدد و ضربه به سر در دم جان سپرد.

کچویی تصریح کرد: برای امدادرسانی به فرد حادثه دیده، یک دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ از پایگاه کمربندی به محل فوریت اعزام شد.

تصادف در جاده فیروزآباد با ۷ مصدوم

برخورد ۳ خودرو در محور فیروزآباد ۷ مصدوم به همراه داشت.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس هم اظهار کرد: با اعلام برخورد ۳ دستگاه خودرو زانتیا، پژو پارس و پژو ۴۰۵ در محور فیروزآباد - گردنه جایدشت، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه این تصادف، ۷ مصدوم برجای گذاشت، ادامه داد: مصدومان پس از دریافت اقدامات درمانی در محل و به صورت سرپایی درمان شدند.

وکیل زاده اضافه کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۲ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.