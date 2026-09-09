باشگاه خبرنگاران جوان - نشست خبری دومین جشنواره بینالمللی فیلم فضای باز ایران با حضور رضا زندهدل، شهردار لاهیجان، سیاوش چراغیپور دبیر و سعید نجاتی رییس دومین جشنواره بینالمللی فیلم فضای باز ایران، ابراهیم رامینفر رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لاهیجان، ابراهیم خوشحال، رئیس شورای اسلامی شهر لاهیجان، مدیران و دستاندرکاران جشنواره و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر لاهیجان در ساختمان شهرداری این شهر برگزار شد.
در ابتدای این نشست، دبیر دومین دوره جشنواره بینالمللی فیلم فضای باز گفت: این رویداد پیش از هر چیز یک «دیدار سینمایی» است؛ دیداری که قرار است از صلح، عشق و دوستی بگوید و بر اندیشه و روح نسل جوان اثر بگذارد.
او با اشاره به جایگاه فیلم کوتاه در سینمای ایران افزود: سرمایه سینمای کشور در دست فیلمسازان جوانی است که از نقاط مختلف ایران، گاه با هزینه شخصی، راهی جشنوارهها میشوند تا تنها برای چند دقیقه فیلم خود را روی پرده ببینند که همین حضور و اشتیاق برای دیده شدن، اتفاقی ارزشمند و شایسته افتخار است.
چراغیپور تأکید کرد که دومین دوره جشنواره فیلم فضای باز، امسال برای نخستین بار در سطح بینالمللی برگزار میشود و ادامه فعالیت یک جشنواره مستقل تا دوره دوم، اتفاق چندان سادهای نیست.
این هنرمند با اشاره به دشواریهای پیش روی جشنوارههای مستقل، «فضای باز» را در زمره جشنوارههایی دانست که توانستهاند از نخستین دوره عبور کنند و به دوره دوم برسند.
بخش دیگری از صحبتهای دبیر جشنواره به نقش مدیریت شهری لاهیجان اختصاص داشت. او از شهردار و شورای شهر لاهیجان برای حمایت مستمر از جشنواره تشکر کرد و گفت مدیریت شهری این نکته را درک کرده است که ذات و هویت این رویداد با «طبیعت» پیوند خورده است.
به گفته چراغیپور، توجه به چنین رویدادی نیازمند درک فرهنگی بالایی است و حمایت شهرداری و شورای شهر لاهیجان نشان میدهد این مجموعهها در کنار هنرمندان شهر خود قرار گرفتهاند.
او همچنین حضور جوانان لاهیجان و استان گیلان را یکی از ویژگیهای مهم جشنواره دانست و گفت بخش قابل توجهی از مخاطبان و بازدیدکنندگان این رویداد را جوانان همین منطقه تشکیل میدهند؛ موضوعی که از نگاه او برای جشنواره اهمیت ویژهای دارد.
چراغیپور در پایان از مجموعههایی که در برگزاری این رویداد همراه جشنواره بودهاند نیز قدردانی کرد و از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، هلال احمر و استانداری گیلان بهعنوان بخشی از حامیان جشنواره نام برد.
پویایی لاهیجان سرمایهای است که باید به نسل آینده سپرده شود
در ادامه، رئیس شورای شهر لاهیجان، با اشاره به برگزاری رویدادهای فرهنگی و جشنوارههای مختلف در این شهر گفت: انجام فعالیتهای نوآورانه و ماندگار در لاهیجان، یکی از نشانههای پویایی این شهر است و باعث شده به عنوان یک شهروند به لاهیجان افتخار کنم.
ابراهیم خوشحال افزود: این پویایی را میتوان در حوزههای مختلف از جمله اقتصاد، فرهنگ و برگزاری جشنوارهها مشاهده کرد و مجموعه این فعالیتها سرمایهای است که باید از آن محافظت کرد.
رئیس شورای شهر لاهیجان ادامه داد: اینکه یک رویداد در سال گذشته برگزار شده و در سال جاری نیز ادامه پیدا کرده است، نشان میدهد نگاه به حفظ پویایی شهر جدی است و تلاش شده این مسیر متوقف نشود.
خوشحال لاهیجان را از این منظر شهری متفاوت دانست و گفت: شکلگیری این جایگاه حاصل تلاش مجموعهای از افراد و نهادهاست و ما خوششانس هستیم که میراثدار چنین الگوی فرهنگی و اجتماعی هستیم.
وی در پایان تاکید کرد: وظیفه ما این است که این میراث را نهتنها حفظ کنیم، بلکه با تقویت و پربارتر کردن آن، سرمایهای ارزشمندتر را به نسلهای آینده منتقل کنیم.
رضا زندهدل، شهردار لاهیجان نیز در ادامه این نشست، برگزاری دومین جشنواره فیلم فضای باز در این شهر را فرصتی برای تقویت جایگاه لاهیجان در عرصه رویدادهای فرهنگی کشور دانست و گفت: خوشحالیم که این جشنواره لاهیجان را برای میزبانی انتخاب کرده است و امیدواریم برگزاری چنین رویدادهایی به تثبیت جایگاه شهر به عنوان «شهر رویدادها» کمک کند.
وی با اشاره به تعدد جشنوارهها و برنامههای فرهنگی برگزارشده در لاهیجان افزود: جشنواره فیلم فضای باز ایران تنها یکی از رویدادهایی است که در این شهر برگزار میشود و این اتفاق برای مدیریت شهری مایه خرسندی است؛ چراکه برگزاری چنین رویدادهایی موجب میشود نام لاهیجان بیش از گذشته در سطح کشور مطرح شود.
شهردار لاهیجان ادامه داد: در مدیریت شهری همواره این نگاه را دنبال کردهایم که در کنار انجام وظایف ذاتی حوزه خدمات شهری، از فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی غافل نشویم. به همین دلیل تلاش کردهایم سهمی در شکلگیری و استمرار رویدادهای فرهنگی و اجتماعی داشته باشیم.
زندهدل ابراز امیدواری کرد که در پایان دوره فعالیت مدیریت شهری، لاهیجان در مسیر تقویت جایگاه خود به عنوان یکی از شهرهای فعال در حوزه رویدادهای فرهنگی گامهای مؤثری برداشته باشد.
وی در پایان از دستاندرکاران جشنواره برای انتخاب لاهیجان به عنوان محل برگزاری این رویداد تشکر کرد و گفت: امیدوارم امسال جشنواره با شکوه بیشتری برگزار شود و به گونهای پیش برود که به یک رویداد ماندگار تبدیل شود و هیچگاه شاهد توقف آن نباشیم.
جشنواره فیلم فضای باز فرصت ارزشمندی برای فیلمسازان جوان است
در این نشست همچنین یکی داوران دومین جشنواره بینالمللی فیلم فضای باز نیز حضور داشت.
تولای تورکن، بانوی فیلمساز اهل ترکیه، حضور در این رویداد را تجربهای خوشایند دانست و از تلاش برگزارکنندگان برای حمایت از فیلمسازان جوان قدردانی کرد.
او با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره گفت: بسیار خوشحالم که در این جشنواره حضور دارم. برگزاری چنین رویدادی، با توجه به زحمتی که برای آن کشیده میشود، ارزشمند است و میتواند فرصت مناسبی برای فیلمسازان جوان فراهم کند.
تورکن افزود: یکی از نکات مثبت جشنواره این است که به جوانان فرصت میدهد آثارشان دیده شود و بتوانند تجربه حضور در یک فضای حرفهای را به دست آورند.
این داور همچنین از همراهی شهرداری لاهیجان با جشنواره تشکر کرد و نقش حمایت مجموعههای شهری در شکلگیری و استمرار چنین رویدادهای فرهنگی را قابل توجه دانست.
در پایان این نشست با حضور حاضران پوستر دومین جشنواره بینالمللی فیلم فضای باز ایران که توسط مجید برزگر طراحی شده است، توسط شهردار لاهیجان و دبیر جشنواره رونمایی شد.
این رویداد ۱۷ تا ۲۱ شهریور در اقامتگاه بومگردی هفت محل باغ دیلمون در حال برگزاری است.
منبع: جشنواره بینالمللی فیلم فضای باز ایران