رئیس‌جمهور با قدردانی از همراهی مردم و تلاش مجموعه‌های اجرایی در اجرای طرح بنزین، بر ضرورت توجه به تمامی ذی‌نفعان، صیانت از معیشت اقشار کم‌برخوردار، اطلاع‌رسانی شفاف و پاسخگویی به مطالبات مردم تأکید کرد .

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه هیات دولت صبح امروز چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ به ریاست رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان، برگزار شد.

در این جلسه، وزرا و اعضای هیات دولت ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت اقدامات و برنامه‌های اجرایی دستگاه‌های متبوع، به طرح و بررسی مهم‌ترین مسائل و موضوعات جاری کشور پرداختند.

رئیس‌جمهور در این نشست ضمن قدردانی از تلاش‌ها و زحمات تمامی مدیران، دستگاه‌ها و مجموعه‌های اجرایی که در روند اجرای طرح بنزین نقش‌آفرینی کردند، از همراهی و همکاری مردم، رانندگان، جایگاه‌داران و تمامی عوامل اجرایی و دست‌اندرکاران اجرای این طرح نیز تقدیر و تشکر کرد.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت تداوم همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و مردم در شرایط فعلی کشور، اظهار داشت: همه ما وظیفه داریم برای اجرای مطلوب طرح‌ها و سیاست‌های عمومی، همکاری و همراهی لازم را داشته باشیم و در این مسیر باید منافع و دغدغه‌های تمامی ذی‌نفعان مورد توجه قرار گیرد.

رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تحمیل فشار و زیان به اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه گروه‌های کم‌برخوردار، تأکید کرد.

 پزشکیان با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی شفاف و اقناع افکار عمومی، از مسئولان خواست ضمن گفت‌و‌گو و ارتباط مستمر با مردم، اطلاعات دقیق و ضروری را در اختیار آنان قرار دهند و انتقادات، مطالبات و گلایه‌های مردم را با سعه‌صدر و رویکردی مسئولانه بشنوند و تا حد امکان برای رفع مسائل و دغدغه‌های مطرح‌شده اقدام کنند.

رئیس جمهور همچنین بار دیگر بر اجرای طرح «یک روز در هفته بدون خودرو» تأکید کرد و گفت که این رویکرد باید از دولت، ادارات، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی آغاز شود تا با استمرار و نهادینه‌شدن آن، به‌تدریج به یک حرکت عمومی و مشارکت اجتماعی فراگیر تبدیل شود.

در ادامه این نشست، گزارش مفصلی از سوی دبیرخانه دولت درباره تحلیل عملکرد دو ساله دولت چهاردهم ارائه شد. در این گزارش، ضمن بررسی روند اجرای برنامه‌ها و اقدامات دولت، عملکرد دستگاه‌های اجرایی در مقاطع مختلف، به‌ویژه در شرایط ناشی از جنگ، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت 

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، هیات دولت
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