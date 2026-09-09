باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرتیپ دوم پاسدار حسین محبی روز چهارشنبه در آیین تقدیر از خبرنگاران اراک، گفت: در جریان حوادث اخیر، مردم پشتیبان نیروهای مسلح، نیروهای مسلح پشتیبان مردم، دولت پشتیبان مردم و نیروهای مسلح و دولت نیز در کنار یکدیگر قرار گرفتند و همه در فضایی همدلانه گرد هم آمدند که این وحدت و انسجام، موجب شگفتی جهانیان شد.

وی ادامه داد: این همدلی و همراهی یک سرمایه ملی است و پاسداری از آن نیز بخش مهمی از مسئولیت رسانه‌ها به شمار می‌رود، بنابراین رسانه‌ها باید این واقعیت را در قالب‌های مختلف، گزارش‌ها، خبرها و برنامه‌های گوناگون برای جامعه بازگو کنند.

معاون روابط عمومی سپاه پاسداران بیان کرد: تکرار هوشمندانه این واقعیت‌ها می‌تواند آنها را در ذهن مردم ماندگار کرده و به بخشی از حافظه تاریخی و سرمایه‌های نرم کشور تبدیل کند از این رو مسئولیت رسانه در این زمینه بسیار سنگین و تعیین‌کننده است.

سردار محبی با اشاره به ویژگی‌های جنگ اخیر گفت: این جنگ از جهات مختلف کم‌نظیر بود و ابعاد آن تنها به درگیری نظامی محدود نمی‌شد، بلکه لایه‌های ادراکی، فناورانه، اقتصادی و ژئوپلیتیکی نیز در آن نقش داشت.

وی نخستین ویژگی این جنگ را «جنگ ادراکی با پشتوانه اقدامات نظامی» عنوان کرد و گفت: هدف دشمن تنها وارد کردن خسارت به زیرساخت‌ها، مراکز نظامی و اقتصادی یا ترور فرماندهان نبود، بلکه تلاش می‌کرد در جامعه ادراک خاصی ایجاد کند.

سخنگوی سپاه پاسداران ادامه داد: حمله به برخی مراکز و مواضع کم‌اهمیت از نظر ارزش نظامی نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است، دشمن می‌خواست این پیام را القا کند که پشت جریان‌های ضدانقلاب، منافقین و گروه‌های تجزیه‌طلب ایستاده و از آنها حمایت می‌کند.

جنگ فناورانه و نقش هوش مصنوعی

سردار محبی دومین ویژگی جنگ اخیر را فناورانه بودن آن دانست و گفت: در این جنگ، فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی، سامانه‌های نرم‌افزاری فرماندهی، داده‌های باز و تجاری، پهپادها و انواع حسگرها در فرآیند رصد، جمع‌آوری اطلاعات، پردازش، هدف‌گیری و شلیک نقش داشتند.

وی گفت: استفاده گسترده و همزمان از این فناوری‌ها باعث شده فاصله میان دریافت اطلاعات تا هدف‌گیری و اقدام عملیاتی به چند ثانیه کاهش یابد و هوش مصنوعی در این فرآیند نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

معاون روابط عمومی سپاه پاسداران سومین ویژگی جنگ اخیر را انتقال بخشی از آسیب‌های راهبردی به آمریکا دانست و اظهار کرد: آمریکا در بسیاری از جنگ‌ها تلاش کرده است درگیری را در کشور یا منطقه‌ای دیگر ایجاد کند تا هزینه‌های مستقیم آن متوجه سرزمین و جامعه آمریکا نباشد، اما در این جنگ، بخشی از پیامدهای راهبردی مستقیماً متوجه آمریکا شد.

سردار محبی چهارمین ویژگی را تأثیرگذاری بر زنجیره تأمین امنیت جهانی عنوان کرد و گفت: آثار این جنگ تنها به کشورهای منطقه محدود نماند و حوزه‌هایی همچون انرژی، مواد غذایی، کودهای شیمیایی و تراشه‌های الکترونیکی و دیگر نیازهای مرتبط با زندگی روزمره مردم در نقاط مختلف جهان را تحت تأثیر قرار داد.

وی افزود: همین مسئله نشان می‌دهد تحولات منطقه و به‌ویژه موقعیت راهبردی ایران، می‌تواند آثار گسترده‌ای بر اقتصاد و نظام تأمین جهانی داشته باشد.

جغرافیا دوباره به معادلات جنگ بازگشت

معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پنجمین ویژگی جنگ اخیر را بازگشت جدی جغرافیا به معادلات جنگ دانست و گفت: در گذشته جغرافیا یکی از عناصر مهم جنگ بود، اما با توسعه سلاح‌های دوربرد، هواپیماهای پرسرعت و فناوری‌های نوین، اهمیت آن تا حدی کاهش یافته بود؛ با این حال در جنگ اخیر بار دیگر جغرافیا به یکی از عوامل تعیین‌کننده تبدیل شد.

سردار محبی با اشاره به موقعیت تنگه هرمز اظهار کرد: این منطقه امروز علاوه بر اینکه یک موقعیت جغرافیایی مهم است، به یکی از ابزارهای اثرگذار در معادلات جنگ و اقتصاد جهانی تبدیل شده و تحولات آن می‌تواند بر انرژی، حمل‌ونقل و زنجیره تأمین جهانی اثر بگذارد.

وی گفت: وابستگی اقتصادهای بزرگ جهان به جریان انرژی و کالا از منطقه، اهمیت موقعیت جغرافیایی ایران را بیش از گذشته آشکار کرده و این ظرفیت‌ها از جمله سرمایه‌های راهبردی کشور محسوب می‌شوند.

وی با بیان اینکه آمریکا و کشورهای غربی نسبت به پیامدهای اختلال در جریان انرژی و تجارت جهانی نگرانی دارند، افزود: در چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران باید با اتکا به ظرفیت‌های داخلی، منافع ملی و اقتدار خود، از سرمایه‌های راهبردی کشور صیانت کند.

خودباوری؛ پشتوانه قدرت ملی

معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه با تأکید بر ضرورت تقویت خودباوری ملی اظهار کرد: اگر بخشی از جامعه ظرفیت‌ها و سرمایه‌های راهبردی کشور را نشناسد، ممکن است به سرمایه‌های خود آسیب وارد کند؛ بنابراین یکی از وظایف مهم رسانه‌ها، معرفی ظرفیت‌های واقعی کشور و تقویت اعتماد عمومی به توان داخلی است.

وی ادامه داد: خودباوری در عرصه جنگ نیز خود را نشان داده و پیشرفت و تغییر در جنگ‌افزارها و توانمندی‌های دفاعی کشور، حاصل سرمایه فکری و تخصصی جوانان ایرانی است.

وی خطاب به اصحاب رسانه گفت: چرا باید این سرمایه‌های علمی، تخصصی و انسانی نادیده گرفته شود؟ این سرمایه‌ها باید شناخته، تقویت و به جامعه معرفی شوند و رسانه‌ها در این زمینه نقش مهمی برعهده دارند.

معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه با تقدیر از عملکرد اصحاب رسانه در حوادث اخیر افزود: رسانه‌ها توانستند حضور مردم در میدان را به تصویر بکشند و شور و نشاط اجتماعی ایجادشده در جامعه را منعکس کنند، هیچ میدان مهمی وجود نداشت که حضور مردم و فضای حاکم بر آن از نگاه رسانه‌ها دور مانده باشد.

وی بیان کرد: رسانه‌ها همچنین توانستند پیوند میان میدان و جامعه را برقرار کنند؛ از یک سو حمایت و پشتیبانی مردم را به مدافعان کشور منتقل کردند و از سوی دیگر دستاوردها و افتخارآفرینی‌های میدان را برای مردم روایت کردند.

وی افزود: حضور و نقش‌آفرینی گروه‌های مختلف اجتماعی، از جمله بانوان، نیز با گزارش‌ها، تصاویر و اخبار رسانه‌ها بازتاب یافت و این اقدامات موجب شد بخش‌های بیشتری از جامعه در صحنه حضور پیدا کنند.

معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه تأکید کرد: خبرنگاران امروز افسران جبهه رسانه‌ای هستند، اگر میدان نظامی، زمین، آسمان و دریاست، میدان نبرد رسانه، ذهن، دل، قلب و باور انسان‌هاست و این میدان به دلیل نقش آن در شکل‌دهی به اراده عمومی، اهمیت بسیار زیادی دارد.

سردار محبی گفت: آنچه در میدان تعیین‌کننده است، اراده، عزم و باور انسان‌هاست و آنچه می‌تواند یک جامعه را شکست دهد، سستی اراده، ایجاد تردید و تضعیف خودباوری است؛ از این رو دشمن تلاش می‌کند با جنگ روانی و شناختی، اراده مردم را هدف قرار دهد.

وی با اشاره به استفاده دشمن از ظرفیت رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی افزود: دشمن در کنار اقدامات نظامی، جنگ اقتصادی و عملیات روانی را نیز دنبال می‌کند و با طرح موضوعاتی همچون تشدید مشکلات اقتصادی، افزایش قیمت‌ها و ایجاد نگرانی نسبت به آینده تلاش دارد جامعه را نسبت به توان و آینده خود دچار تردید کند.

معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه تصریح کرد: رسانه‌ها باید نسبت به این شیوه‌های جنگ شناختی هوشیار باشند و اجازه ندهند مشکلات طبیعی و هزینه‌های ناشی از هر جنگ، به ابزاری برای شکستن اراده و خودباوری مردم تبدیل شود.

سردار محبی با اشاره به تجربه دوران دفاع مقدس گفت: جمهوری اسلامی ایران در آن دوران با وجود محدودیت‌های فراوان، با اتکا به اراده و ابتکار نیروهای خود توانست بسیاری از نیازهای دفاعی را تأمین کند و حتی بخشی از تجهیزات مورد نیاز خود را از طریق غنیمت گرفتن از دشمن به دست آورد.

وی راجع به حضور شناورهای جنگی آمریکا در خلیج فارس پیش از آغاز جنگ رمضان بیان کرد: پیش از جنگ رمضان حدود 30 تا 40 فروند شناور و ناو جنگی آمریکا در داخل خلیج فارس حضور داشت، اما امروز حتی یک فروند از آنها نیز در این محدوده حضور ندارد و شناورهای جنگی آمریکا دست‌کم ۴۰۰ کیلومتر از تنگه هرمز فاصله گرفته‌اند.

سخنگوی سپاه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با استفاده از جنگ‌افزار‌ها و موشک‌های جدید، حتی در فواصل دور نیز توان هدف قراردادن دشمن را دارد و چند روز پیش نیز یک ناو هواپیمابر را در فاصله حدود ۵۰۰ کیلومتری مورد اصابت قرار دادیم. به‌جایی رسیده‌ایم که اگر دشمن ۲ یا ۳ هدف ما را بزند، ما با ۲۰ هدف پاسخ محکم می‌دهیم.

محبی خاطرنشان کرد: این همان قدرتی است که از آن سخن می‌گوییم؛ تنگه هرمز، تنگه قدرت ماست و جمهوری اسلامی از این قدرت استفاده خواهد کرد تا به تجاوزگری دشمن پاسخ دهد و دشمن را از ادامه تجاوز خود پشیمان کند.