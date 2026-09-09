باشگاه خبرنگاران جوان - بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به نتایج جدید پیمایش مرکز افکارسنجی ملت درباره دیدگاه مردم نسبت به وضعیت بنزین، گفت: یافتههای این نظرسنجی تصویری از تجربه مردم از وضعیت تأمین بنزین، میزان پذیرش افزایش قیمت و همچنین ترجیحات آنان درباره شیوه تخصیص و مدیریت سهمیه بنزین ارائه میدهد. این پیمایش در بازه ۲ تا ۱۰ شهریورماه به روش مصاحبه تلفنی انجام شده است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به سنجش دیدگاه مردم درباره قیمت بنزین، خاطرنشان کرد: ۲۹.۸ درصد از مردم معتقدند قیمت فعلی بنزین مناسب است و ترجیح میدهند افزایش قیمتی در این زمینه اعمال نشود. در میان افرادی که افزایش قیمت را پذیرفتهاند نیز بازه ۹ تا ۱۱ هزار تومان پرتکرارترین پاسخ بوده و ۲۳.۴ درصد از پاسخگویان این بازه را بهعنوان حداکثر قیمت قابل قبول مطرح کردهاند. براساس مجموع پاسخهای ارائهشده، متوسط حداکثر قیمت مطلوب بنزین از نظر مردم حدود ۱۰ هزار و ۱۰۰ تومان برآورد شده است.
مخالفت ۶۹ درصدی با عرضه بنزین با نرخ ۸۷ هزار تومان
نگاهداری با اشاره به میزان موافقت مردم با طرح اختصاص سهمیه ۱۵۰ لیتری بنزین یارانهای به هر خودرو و عرضه مازاد آن با نرخ آزاد ۸۷ هزار تومان، گفت: ۶۸.۸ درصد از پاسخگویان با این طرح به میزان زیاد یا خیلی زیادی مخالفت کردهاند و در مقابل، ۲۵.۲ درصد با آن به میزان زیاد یا خیلی زیادی موافق بودهاند. این نتایج نشان میدهد که طرح مذکور در شرایط فعلی از حمایت اکثریت افکار عمومی برخوردار نیست و هرگونه تصمیمگیری درباره آن نیازمند توجه جدی به میزان پذیرش اجتماعی و آثار احتمالی آن است.
میزان پذیرش اجتماعی، یکی از الزامات اصلی موفقیت اصلاحات در حوزه انرژی است
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در پایان تاکید کرد: نتایج این نظرسنجی نشان میدهد هرگونه سیاستگذاری برای مدیریت مصرف بنزین و اصلاح نظام یارانهای آن، زمانی میتواند موفق باشد که ضمن توجه به ضرورت مدیریت ناترازی، از ظرفیت گفتوگو با جامعه و افزایش شفافیت درباره اهداف و پیامدهای سیاستها نیز استفاده شود؛ چرا که میزان پذیرش اجتماعی، یکی از الزامات اصلی موفقیت اصلاحات در حوزه انرژی خواهد بود.