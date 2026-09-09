باشگاه خبرنگاران جوان - احمد الستی، لیندا کیانی، آرش رصافی، هادی آفریده، تولای تورکن (Tülay Türken) از ترکیه، تحسین ایشبیلن (Tahsin İşbilen) از ترکیه و آرسن آراکلیان (Arsen Arakelyan) از ارمنستان، اعضای هیئت داوران بخش فیلم کوتاه دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فضای باز ایران هستند.

دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فضای باز ایران به مدیریت سعید نجاتی و دبیری سیاوش چراغی‌پور تا ۲۱ شهریور در اقامتگاه بوم‌گردی هفت محل باغ دیلمون لاهیجان در حال برگزاری است.

این جشنواره با تمرکز بر فیلم‌های جاده‌ای و سفر، گردشگری و ماجراجویی، طبیعت‌گردی، محیط زیست و زیست‌بوم برگزار خواهد شد و در کنار نمایش آثار، برنامه‌های آموزشی و نشست‌های مرتبط با انتقال تجربه نیز در نظر گرفته شده است.

دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فضای باز ایران با هدف ایجاد زمینه‌ای برای نمایش آثار مرتبط با موضوعات یادشده و فراهم کردن فرصت تعامل میان فیلمسازان، سینماگران و علاقه‌مندان به سینما برگزار می‌شود.