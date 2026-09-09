وزارت امور خارجه درباره تعرض ارتش تروریستی آمریکا به شناور‌های ایرانی و پاسخ دفاعی ایران بیانیه‌ای منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیانیه وزارت امور خارجه درباره تعرض ارتش تروریستی آمریکا به شناور‌های ایرانی و پاسخ دفاعی ایران به شرح زیر است:

«وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حمله تجاوزکارانه ارتش تروریستی آمریکا به چند نفتکش ایرانی در شامگاه سه شنبه ۱۷ شهریور را به شدت محکوم می‌کند.

تعرض نظامی آمریکا به شناور‌های تجاری ایرانی در خلیج فارس و دریای عمان به عنوان ادامه تجاوز نظامی آمریکا، محاصره دریایی و جنگ اقتصادی رژیم آمریکا علیه ایران نقض آشکار منشور ملل متحد و حقوق بین الملل است.

اقدامات تجاوزکارانه آمریکا علیه شناور‌های تجاری ایران نه تنها تشدید خطرناک تنش در منطقه است بلکه تهدیدی آشکار علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی محسوب می‌شود.

در واکنش به اقدامات تجاوزکارانه آمریکا علیه نفت کش‌های ایرانی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران طبق حق ذاتی دفاع مشروع پایگاه‌ها و امکانات نظامی آمریکا واقع در کشور اردن را که کماکان پشتیبان تعرضات نظامی آمریکا علیه ایران است همچنین چند فروند شناور متجاوز آمریکایی را مورد ضربات دفاعی خود قرار داد.

جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر عزم راسخ خود برای دفاع از حاکمیت و منافع ملی ایران در برابر اقدامات تجاوزکارانه آمریکا تأکید می‌کند که نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در اعمال حق ذاتی دفاع مشروع تردید نخواهند کرد و به نحو مقتضی به هر تجاوز نظامی دشمن قاطعانه پاسخ خواهند داد.

وزارت امور خارجه همچنین بار دیگر مسئولیت شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل را برای اقدام فوری در قبال نقض‌های فاحش صلح و امنیت بین‌المللی به واسطه اقدامات تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران خاطر نشان می‌کند.»

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، آمریکا
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