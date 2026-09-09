باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ علی سبحانی فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از دستگیری فردی که مبلغ سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از یک شهروند کلاهبرداری کرده بود خبر داد و گفت: در پی وصول حکم جلب یک کلاهبردار از مرجع قضایی، موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۱ فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر قرار گرفت.

دستگیری کلاهبردار سه میلیارد ریالی از مستاجر

وی گفت: در بررسی صورت گرفته مشخص شد متهم به عنوان واسط بین مستأجر و مالک منزل، مبلغ سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال را از شاکی دریافت کرده تا به عنوان رهن منزل به صاحب خانه پرداخت کند، اما از این کار خودداری و دیگر پاسخگوی تماس‌های شاکی نبوده است.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر اظهار داشت: سرانجام با اقدامات تخصصی و هوشمندانه ماموران فرد مذکور دستگیر و پس از اعتراف به کلاهبرداری از شاکی به همراه پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از کشف ۵۱ فقره انواع سرقت و دستگیری ۳۹ متهم در اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی طی ۴۸ ساعت گذشته خبر داد.

سرهنگ احمد نیکبخت اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان اصفهان با اجرای طرح‌های هدفمند و انجام اقدامات تخصصی و انتظامی در نقاط مختلف شهرستان، موفق شدند ۳۹ متهم مرتبط با سرقت‌های مختلف را شناسایی و دستگیر کنند.

وی افزود: در ادامه تحقیقات و بررسی‌های صورت‌گرفته، ۶ دستگاه موتورسیکلت مسروقه، هشت دستگاه خودروی مسروقه و ۲ دستگاه دوچرخه مسروقه کشف و همچنین ۲۱ فقره سرقت محتویات داخل خودرو، ۱۲ فقره سرقت کابل و ۲ فقره سرقت به شیوه کش‌روی نیز کشف و پیگیری شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند و اقدامات لازم برای تعیین تکلیف اموال مکشوفه و تحویل آنها به مالکان در حال انجام است.

کشف ذغال طاق جنگلی قاچاق در نجف آباد

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد از کشف یک تن و ۷۰۰ کیلوگرم ذغال طاق قاچاق در بازرسی مأموران انتظامی این فرماندهی از یک کارگاه تولید ذغال خبرداد.

سرهنگ اکبر احمدی افزود: در پی کسب خبری مبنی بر تولید ذغال از درختان جنگلی طاق در یک کارگاه تولید ذغال، ماموران انتظامی کلانتری ۱۷ گلدشت جهت بررسی موضوع وارد عمل شده و پس از شناسایی کارگاه به همراه نماینده منابع طبیعی به محل مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف‌آباد با اشاره به اینکه در بازرسی صورت گرفته از این کارگاه یک تن و ۷۰۰ کیلو ذغال طاق جنگلی قاچاق کشف شد تصریح کرد: ارزش ذغال‌های مکشوفه توسط کارشناسان مربوطه بیش از ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

این مقام انتظامی ادامه داد: در این رابطه ۲ فرد متخلف شناسایی که با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

سرهنگ احمدی در پایان با هشدار به سودجویان محیط‌زیست تأکید کرد: پلیس در برخورد با بهره‌برداری غیرقانونی از منابع طبیعی قاطعانه عمل خواهد کرد و از شهروندان درخواست داریم هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق چوب یا ذغال را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.

انهدام باند سه نفره سرقت منزل در شهرضا

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان از شناسایی و دستگیری اعضای باند سه نفره سرقت منزل در شهرستان شهرضا با اعتراف به ۲۴ فقره سرقت خبر داد.

سرهنگ حسن‌علی اکبری افزود: در پی وقوع چند فقره سرقت از منازل در شهرستان شهرضا، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت و مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، سرنخ‌هایی از فعالیت یک باند حرفه‌ای در این زمینه به دست آوردند.

وی اظهار داشت: کارآگاهان پس از تکمیل تحقیقات و شناسایی اعضای این باند، در عملیاتی منسجم ۲ سارق را دستگیر کردند که متهمان در تحقیقات تخصصی پلیس به ارتکاب ۲۴ فقره سرقت از منازل در شهرستان شهرضا اعتراف کردند.

سرهنگ علی اکبری با اشاره به این که در ادامه این عملیات یک مالخر نیز شناسایی و دستگیر شد تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی و تحقیقات برای شناسایی سایر جرائم احتمالی و همچنین کشف تمامی اموال مسروقه ادامه دارد.