باشگاه خبرنگاران جوان-سید رسول موسوینژادیان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان گفت: با توجه به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، فراهم کردن مقدمات دسترسی مردم به محصولات مورد نیاز در حوزه نوشتافزار ایرانی اسلامی از وظایف دستگاههای فرهنگی بود که با همکاری ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و حمایت دستگاههای مختلف استان این نمایشگاه برپا شد.
انتخاب شرکتها بر اساس نیاز استان
وی با اشاره به تنوع محصولات نمایشگاه بیان کرد: تلاش شده است شرکتهای حاضر در نمایشگاه بر اساس نیازهای استان انتخاب شوند و تنوع محصولات نیز به گونهای باشد که افراد با سلیقههای مختلف بتوانند کالای مورد نظر خود را انتخاب کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان ادامه داد: در حال حاضر دستکم یک هزار نوع محصول در نمایشگاه عرضه شده و یک شرکت تولیدکننده از استان سمنان نیز محصولات خود را در این نمایشگاه ارائه کرده است.
موسوینژادیان با اشاره به برنامهریزی برای تامین مستمر محصولات گفت: با توجه به اینکه نمایشگاه به مدت ۲۰ روز برپا است، بر اساس نیاز و درخواست مخاطبان، محصولات جدید نیز در طول برگزاری نمایشگاه تامین و عرضه میشود تا نیاز جامعه هدف پوشش داده شود.
وی افزود: نمایشگاه از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۲ به صورت یکسره پذیرای بازدیدکنندگان است و فعالیت آن تا سوم مهرماه ادامه دارد.
تلاش برای عرضه نوشتافزار با قیمت نزدیک به کارخانه
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان، کیفیت و قیمت را دو اولویت اصلی در انتخاب محصولات عنوان کرد و گفت: محصولات عرضهشده از نظر کیفی در سطح مطلوبی قرار دارند و تلاش شد با کاهش هزینههای جانبی برگزاری نمایشگاه، کالاها با قیمت نزدیک به نرخ کارخانه به مردم عرضه شوند.
موسوینژادیان ادامه داد: هزینههایی مانند حملونقل، محل برگزاری و تبلیغات با همکاری دستگاهها و مجموعههای مختلف به حداقل ممکن و نزدیک به صفر رسانده شد تا امکان عرضه محصولات با قیمت مناسبتر فراهم شود.
وی ابراز امیدواری کرد که تجربه برگزاری این نمایشگاه زمینهای برای تداوم و برگزاری مجدد چنین رویدادهایی در استان سمنان باشد.
خرید آسان نوشتافزار به شکل هایپری
موسوینژادیان درباره شیوه عرضه محصولات در نمایشگاه نیز توضیح داد: این نمایشگاه به شکل یک فروشگاه بزرگ یا «هایپر» طراحی شده است و بازدیدکنندگان میتوانند محصولات مورد نظر خود را از بخشهای مختلف انتخاب کنند و در پایان، همه خریدهای خود را یکجا در صندوق محاسبه و پرداخت کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان گفت: این شیوه موجب میشود مردم بدون نیاز به محاسبه هزینه در غرفههای مختلف، به همه محصولات دسترسی داشته باشند، کالاهای مورد نیاز خود را انتخاب کنند و در پایان از طریق صندوق، خرید خود را انجام دهند.