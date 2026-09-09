وزارت خارجه دولت صنعا با محکومیت حملات عربستان، تاکید کرد موضع یمن در حمایت از مسئله فلسطین تغییر نخواهد کرد و حملات ریاض در خدمت اسرائیل است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه و مهاجران در دولت نجات ملی یمن در صنعا بر پایبندی این کشور به موضع «اصولی و ایمانی» خود در قبال مسئله فلسطین تاکید کرد و آن را «مسئله محوری ملت» دانست.

صنعا خاطرنشان کرد که این موضع دلیل هدف قرار گرفتن یمن توسط رژیم عربستان سعودی است.

این وزارتخانه امروز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «یمن امروز به دلیل همین موضع قاطع بشردوستانه توسط رژیم سعودی هدف قرار گرفته است.» صنعا تاکید کرد که تلاش‌ها برای غرق کردن یمن در مشکلات داخلی‌اش، در منحرف کردن توجه آن از آرمان فلسطین، موفق نخواهد شد.

او افزود که «تجاوز و محاصره مداوم عربستان علیه یمن در خدمت دشمن اسرائیلی است و آرمان فلسطین را هدف قرار می‌دهد» و افزود که رژیم سعودی «به تمام جهان اسلام ثابت کرده است که در حال اجرای دستور کار صهیونیستی در یمن و منطقه است».

وزارت امور خارجه دولت صنعا از رژیم سعودی خواست تا «از نفوذ آمریکا و اسرائیل رهایی یابد و به مسیر درست بازگردد».

به گفته مدیر دفتر المیادین در یمن، رژیم سعودی امروز ۴۳ حمله هوایی به تعدادی از استان‌ها از جمله مارب، الجوف، تعز و حدیده انجام داد و توضیح داد که این حملات هوایی برای پشتیبانی و تقویت تجمعات نظامی سعودی در زمین انجام شده است.

نیرو‌های مسلح یمن همچنین پس از حملات پیشگیرانه علیه تجمعات نیرو‌های تحت حمایت عربستان سعودی، در چندین استان درگیر با آنها درحال نبرد هستند.

در مقابل، به گزارش خبرگزاری سبا، ریاض مقر‌های متعلق به دولت صنعا و خانه‌های غیرنظامیان را در چندین استان یمن بمباران کرد.

منبع: المیادین

برچسب ها: حمله به یمن ، حمله به عربستان
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