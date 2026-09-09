باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حقشناس، استاندار گیلان در نشست کمیسیون پیشگیری و مقابله با بحران کلانشهرهای کشور که در رشت برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد از مدیریت پس از حادثه به آمادگی پیش از بحران گفت: وقوع برخی حوادث طبیعی قابل جلوگیری نیست، اما با پیشبینی، تأمین تجهیزات و اقدام بهموقع میتوان خسارتها را به میزان قابل توجهی کاهش داد.
او با اشاره به خطر آتشسوزی در جنگلهای شمال کشور افزود: جنگلهای هیرکانی با درختان چندصدساله، سرمایهای ارزشمند برای کشور و نسلهای آینده هستند و وقوع حریق در این عرصهها بدون در اختیار داشتن امکانات مناسب میتواند خسارتهای جبرانناپذیری ایجاد کند.
استاندار گیلان بر ضرورت تقویت امکانات مقابله با آتشسوزی جنگلها تأکید و نصریح کرد: تجهیزات مورد نیاز باید متناسب با وسعت و اهمیت عرصههای جنگلی استان پیشبینی و در دسترس نیروهای مسئول قرار گیرد.
حقشناس همچنین به بارندگیهای شدید اخیر در گیلان اشاره کرد و گفت: در برخی ایستگاههای استان طی چند ساعت حدود ۱۵۰ میلیمتر بارندگی ثبت شد و در چنین شرایطی، علاوه بر آمادگی دستگاهها، حضور میدانی مدیران و نیروهای مسئول در کنار مردم میتواند به تسریع خدماترسانی و ایجاد آرامش و اطمینان کمک کند.
او تجربه پیربازار را نمونهای از تأثیر اقدامات پیشگیرانه دانست و افزود: در سیلابهای گذشته این منطقه با مشکلاتی مواجه شد، اما پس از انجام لایروبی، در بارندگی مشابه بعدی مشکلات تکرار نشد؛ بنابراین باید پیش از وقوع حادثه، نقاط آسیبپذیر شناسایی و اقدامات لازم انجام شود.
تجهیزات مقابله با بحران باید پیش از حادثه آماده باشد
استاندار گیلان با بیان اینکه مخاطرات هر استان مشخص است، تأکید کرد: استانی که به طور مستمر با سیلاب مواجه میشود، باید تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای مقابله با آن را از قبل در اختیار داشته باشد و نباید تأمین ابزارهای ضروری به زمان وقوع حادثه موکول شود.
به گفته او، برنامهریزی مدیریت بحران باید متناسب با ویژگیهای هر منطقه انجام شود تا در زمان وقوع حادثه، دستگاههای مسئول به جای صرف زمان برای تأمین امکانات، بتوانند بلافاصله وارد عملیات شوند.
ترافیک، سوخت، درمان و موج سفرها هم نیازمند مدیریت بحران است
استاندار گیلان در ادامه ورود ناگهانی حجم بالای مسافران به استان را یکی دیگر از موضوعاتی دانست که نیازمند پیشبینی و هماهنگی دستگاهها است و تصریح کرد: ورود شمار زیادی خودرو در فاصله چند ساعت میتواند در محورهایی مانند رودبار و تالش ترافیک طولانی ایجاد کند و همزمان تأمین سوخت، آذوقه و دسترسی به خدمات درمانی را تحت تأثیر قرار دهد.
حقشناس با تأکید بر ضرورت پیشبینی شرایط بیماران در ترافیکهای طولانی گفت: بیماران دیالیزی و افرادی که نیازمند دریافت مستمر خدمات درمانی هستند نباید به دلیل ازدحام و ترافیک با مشکل دسترسی به مراکز درمانی مواجه شوند و این مسئله باید در برنامههای مدیریت بحران مورد توجه قرار گیرد.
او با قدردانی از حمایتهای وزیر کشور و سازمان مدیریت بحران کشور در حوادث پیربازار، آستارا و تالش، بر تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و مدیریت تخصصی بحران تأکید کرد و از شهرداری و شورای اسلامی شهر رشت برای میزبانی این نشست و مدیران و نیروهای فعال در حوزه مدیریت بحران استان قدردانی کرد.
منبع: روابط عمومی استانداری گیلان