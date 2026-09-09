باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - روح‌الله شیرزادی رئیس بیمارستان مرکز طبی کودکان در نشست خبری سی و هشتمین همایش بیماری‌های کودکان و بیست و چهارمین برنامه پرستاری کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: صدومین پیوند کلیه در بیمارستان مرکز طبی کودکان انجام شده است و در مهر امسال جشن هزارمین پیوند مغز و استخوان نیز به زودی برگزار خواهد شد.

شیرزادی تاکید کرد: درمان کودکان زیر ۷ سال در بیمارستان‌های دولتی رایگان است و کودکان باید تحت پوشش یکی از صندوق‌های بیمه‌گر باشند. اکنون مرکز طبی کودکان ۳۸۰ تخت فعال دارد و مجوز ۴۲۰ تخت را اخذ کرده است.

شیرزادی اضافه کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده ساخت بیمارستان در سه فاز انجام خواهد شد. این کنگره بزرگترین کنگره در حوزه درمان کودکان است. استادان تجربیات خود را به اشتراک خواهند گذاشت.

در ادامه برنامه، محمود رضا اشرفی فوق تخصص اعصاب و روان کودکان و دبیر علمی کنگره گفت: در این کنگره بیش از ۱۲ رشته فوق تخصصی کودکان و ۳۱ کنفرانس علمی در حوزه کودکان تدریس می‌شود.

به گفته وی در این کنگره پنل‌هایی در حوزه هوش مصنوعی و آسیب‌های روانی و فیزیکی ناشی از جنگ تحمیلی در بین کودکان برگزار خواهد شد.

شیرزادی تاکید کرد: اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه سبب بروز مشکلاتی در زمینه تامین اقلام دارویی شده است، اما تحریم‌ها در کشورمان تبدیل به فرصت شده است.

در ادامه مراسم، محمد تقی مجنون فوق تخصص قلب کودکان گفت: تا الان بیش از ۹۰۰ نفر از استادان در این کنگره ثبت نام کرده‌اند. پیش‌بینی شده که ۲ هزار نفر از استادان در این همایش شرکت کنند.

در ادامه این نشست، فاطمه جعفری مدیر پرستاری مرکز طبی کودکان گفت: مرکز طبی کودکان ۵۷۸ ماما، پرستار و کمک بهیار دارد و با توجه به افزایش تخت و بازسازی تخت‌ها، در حدود ۴۰ پرستار کمبود نیرو داریم.

به گفته وی، اکنون ۴۰۰ مقاله به دبیرخانه همایش پرستاری کودکان ارسال شده که ۱۱۰ مقاله پذیرفته شده است. ۸۲ سخنران در این کنگره شرکت خواهند کرد. در این کنگره امتیاز باز آموزی ۲۰ امتیاز را خواهد داشت.