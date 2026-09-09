مدیر آموزش و پرورش بابلسر از ساماندهی ۱۴۴ مدرسه برای سال تحصیلی جدید در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - احمدرضا مهاجرینژاد مدیر آموزش و پرورش بابلسر در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان ،گفت: ۱۴۴ مدرسه در سطح شهرستان، بدون احتساب بخش بهنمیر، برای سال تحصیلی جدید ساماندهی شده که ۱۰۶ مدرسه دولتی و ۳۸ مدرسه غیردولتی هستند.
او با اشاره به روند ثبتنام دانشآموزان، افزود: ثبتنام در مدارس، بهجز مدارس خاص از جمله شاهد، نمونه دولتی و سمپاد، بر اساس محدوده جغرافیایی و نزدیکترین مدرسه به محل سکونت دانشآموز انجام میشود. امسال به دلیل افزایش شهریه مدارس غیردولتی و شرایط اقتصادی خانوادهها، ثبتنام در این مدارس نسبت به سال گذشته کاهش یافته و در نتیجه تراکم دانشآموزی در برخی مدارس دولتی افزایش داشته است.
مهاجرینژاد با اشاره به کاهش جمعیت دانشآموزی، گفت: ثبتنام دانشآموزان نسبت به سال گذشته حدود ۳ درصد کاهش داشته و میانگین تراکم کلاسها در برخی مدارس شهری به ۲۹ نفر و در مواردی به ۳۲ نفر میرسد.
مدیر آموزش و پرورش بابلسر درباره هدایت تحصیلی دانشآموزان، افزود: در راستای سیاستهای برنامه هفتم توسعه، تلاش میکنیم سهم رشتههای مهارتی و فنی افزایش یابد و از تمرکز بیش از حد دانشآموزان در رشتههای نظری جلوگیری شود.
او گفت: امسال یک هنرستان جدید با ۲ رشته فنی و حرفهای راهاندازی شده و رشته علوم تجربی در پایه دهم در دبیرستان شهید بهشتی و رشته علوم انسانی در هادیشهر نیز ایجاد میشود تا دانشآموزان برای تحصیل در این رشتهها مجبور به رفتوآمد به شهر بابلسر نباشند.
مهاجرینژاد با اشاره به کمبود فضای آموزشی، افزود: بخشی از مدارس شهرستان فرسوده یا نیازمند بهسازی و بازسازی هستند و در همین راستا، عملیات بهسازی حدود ۱۷ سرویس بهداشتی مدارس در حال انجام است. همچنین یک میلیارد تومان برای بهروزرسانی و بازسازی پژوهشسرا اختصاص یافته است.
او از آمادهسازی هفت زمین فوتبال چمن مصنوعی در مدارس خبر داد و گفت: ۴ زمین افتتاح شده و سایر پروژهها نیز در حال تکمیل است. همچنین دو مدرسه روستایی و دو مدرسه شهری برای اجرای زمین چمن مصنوعی معرفی شدهاند.
مدیر آموزش و پرورش بابلسر درباره نیروی انسانی مدارس نیز افزود: تلاش میکنیم با توزیع متوازن معلمان توانمند و باتجربه در مدارس شهری و روستایی، عدالت آموزشی را تقویت کنیم و از تمرکز امکانات و نیروی انسانی در مدارس شهری جلوگیری شود.
مهاجرینژاد درباره کتابهای درسی، گفت: سهمیه کتابهای شهرستان مطابق برنامه وزارت آموزش و پرورش دریافت شده و در حال تحویل به مدارس است. کتاب دانشآموزان ورودی پایههای اول، هفتم و دهم نیز همزمان با ثبتنام در سامانه در حال تخصیص است.
او با تأکید بر اینکه لباس فرم مدارس اجباری نیست، افزود: هیچ دانشآموزی نباید به دلیل نداشتن لباس فرم از ثبتنام یا حضور در مدرسه محروم شود. تعیین نرخ لباس فرم و معرفی خیاط نیز بر عهده صنف مربوطه است و آموزش و پرورش در معرفی محل خاص برای تهیه لباس دخالتی ندارد.
مدیر آموزش و پرورش بابلسر همچنین درباره سرویس مدارس گفت: نرخگذاری، انتخاب شرکتها و رانندگان و نظارت بر سرویس مدارس در حوزه شهرداریهاست و آموزش و پرورش در این زمینه همکاری و هماهنگی لازم را انجام میدهد.
مهاجرینژاد در ادامه خواستار همکاری دستگاههای خدماترسان برای جلوگیری از قطع آب، برق و گاز مدارس شد و افزود: با وجود تأکید بر مدیریت مصرف انرژی، قطع خدمات مدارس میتواند روند فعالیت آموزشی را مختل کند و انتظار داریم دستگاههای مربوطه در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشند.
او همچنین از همکاری شهرداریها، شوراهای اسلامی، دهیاران، بسیج، خیران و دیگر نهادهای شهرستان در اجرای پروژه مهر قدردانی کرد و گفت: مجموعه آموزش و پرورش بهصورت شبانهروزی در حال آمادهسازی مدارس است تا سال تحصیلی جدید با شرایط مناسب آغاز شود.