مدیر آموزش و پرورش بابلسر از ساماندهی ۱۴۴ مدرسه برای سال تحصیلی جدید در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - احمدرضا مهاجری‌نژاد مدیر آموزش و پرورش بابلسر در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان ،گفت: ۱۴۴ مدرسه در سطح شهرستان، بدون احتساب بخش بهنمیر، برای سال تحصیلی جدید ساماندهی شده که ۱۰۶ مدرسه دولتی و ۳۸ مدرسه غیردولتی هستند.

او با اشاره به روند ثبت‌نام دانش‌آموزان، افزود: ثبت‌نام در مدارس، به‌جز مدارس خاص از جمله شاهد، نمونه دولتی و سمپاد، بر اساس محدوده جغرافیایی و نزدیک‌ترین مدرسه به محل سکونت دانش‌آموز انجام می‌شود. امسال به دلیل افزایش شهریه مدارس غیردولتی و شرایط اقتصادی خانواده‌ها، ثبت‌نام در این مدارس نسبت به سال گذشته کاهش یافته و در نتیجه تراکم دانش‌آموزی در برخی مدارس دولتی افزایش داشته است.

مهاجری‌نژاد با اشاره به کاهش جمعیت دانش‌آموزی، گفت: ثبت‌نام دانش‌آموزان نسبت به سال گذشته حدود ۳ درصد کاهش داشته و میانگین تراکم کلاس‌ها در برخی مدارس شهری به ۲۹ نفر و در مواردی به ۳۲ نفر می‌رسد.

مدیر آموزش و پرورش بابلسر درباره هدایت تحصیلی دانش‌آموزان، افزود: در راستای سیاست‌های برنامه هفتم توسعه، تلاش می‌کنیم سهم رشته‌های مهارتی و فنی افزایش یابد و از تمرکز بیش از حد دانش‌آموزان در رشته‌های نظری جلوگیری شود.

او گفت: امسال یک هنرستان جدید با ۲ رشته فنی و حرفه‌ای راه‌اندازی شده و رشته علوم تجربی در پایه دهم در دبیرستان شهید بهشتی و رشته علوم انسانی در هادی‌شهر نیز ایجاد می‌شود تا دانش‌آموزان برای تحصیل در این رشته‌ها مجبور به رفت‌وآمد به شهر بابلسر نباشند.

مهاجری‌نژاد با اشاره به کمبود فضای آموزشی، افزود: بخشی از مدارس شهرستان فرسوده یا نیازمند بهسازی و بازسازی هستند و در همین راستا، عملیات بهسازی حدود ۱۷ سرویس بهداشتی مدارس در حال انجام است. همچنین یک میلیارد تومان برای به‌روزرسانی و بازسازی پژوهش‌سرا اختصاص یافته است.

او از آماده‌سازی هفت زمین فوتبال چمن مصنوعی در مدارس خبر داد و گفت: ۴ زمین افتتاح شده و سایر پروژه‌ها نیز در حال تکمیل است. همچنین دو مدرسه روستایی و دو مدرسه شهری برای اجرای زمین چمن مصنوعی معرفی شده‌اند.

مدیر آموزش و پرورش بابلسر درباره نیروی انسانی مدارس نیز افزود: تلاش می‌کنیم با توزیع متوازن معلمان توانمند و باتجربه در مدارس شهری و روستایی، عدالت آموزشی را تقویت کنیم و از تمرکز امکانات و نیروی انسانی در مدارس شهری جلوگیری شود.

مهاجری‌نژاد درباره کتاب‌های درسی، گفت: سهمیه کتاب‌های شهرستان مطابق برنامه وزارت آموزش و پرورش دریافت شده و در حال تحویل به مدارس است. کتاب دانش‌آموزان ورودی پایه‌های اول، هفتم و دهم نیز همزمان با ثبت‌نام در سامانه در حال تخصیص است.

او با تأکید بر اینکه لباس فرم مدارس اجباری نیست، افزود: هیچ دانش‌آموزی نباید به دلیل نداشتن لباس فرم از ثبت‌نام یا حضور در مدرسه محروم شود. تعیین نرخ لباس فرم و معرفی خیاط نیز بر عهده صنف مربوطه است و آموزش و پرورش در معرفی محل خاص برای تهیه لباس دخالتی ندارد.

مدیر آموزش و پرورش بابلسر همچنین درباره سرویس مدارس گفت: نرخ‌گذاری، انتخاب شرکت‌ها و رانندگان و نظارت بر سرویس مدارس در حوزه شهرداری‌هاست و آموزش و پرورش در این زمینه همکاری و هماهنگی لازم را انجام می‌دهد.

مهاجری‌نژاد در ادامه خواستار همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان برای جلوگیری از قطع آب، برق و گاز مدارس شد و افزود: با وجود تأکید بر مدیریت مصرف انرژی، قطع خدمات مدارس می‌تواند روند فعالیت آموزشی را مختل کند و انتظار داریم دستگاه‌های مربوطه در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشند.

او همچنین از همکاری شهرداری‌ها، شورا‌های اسلامی، دهیاران، بسیج، خیران و دیگر نهاد‌های شهرستان در اجرای پروژه مهر قدردانی کرد و گفت: مجموعه آموزش و پرورش به‌صورت شبانه‌روزی در حال آماده‌سازی مدارس است تا سال تحصیلی جدید با شرایط مناسب آغاز شود.

برچسب ها: مدارس مازندران ، بازگشایی مدارس
خبرهای مرتبط
الزام مدارس مازندران به پرهیز از تحمیل لباس فرم جدید
فعالیت مدارس مازندران حضوری شد
فعالیت مدارس مازندران فردا هم غیرحضوری شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
خسارت سیل و طوفان به ۷۷۲ واحد مسکونی در مازندران
سیلاب ۱۰ هکتار از شالیزار‌های نوشهر را دربرگرفت
ارسال ۴۶۳ تنی گوشت مرغ مازندران به تهران
ادامه ناپایداری جوی در مازندران
قلع و قمع ۳ هزار مترمربع ساخت و ساز غیرمجاز در بلده
برخورد با تعطیلی‌ خودسرانه نانوایی‌ها
باند فساد اداری در شهرستان کلاردشت متلاشی شد
پیش‌بینی برداشت ۶۰ هزار تن نارنگی پیش‌رس در قائم‌شهر
آخرین اخبار
پیش‌بینی برداشت ۶۰ هزار تن نارنگی پیش‌رس در قائم‌شهر
خسارت سیل و طوفان به ۷۷۲ واحد مسکونی در مازندران
برخورد با تعطیلی‌ خودسرانه نانوایی‌ها
قلع و قمع ۳ هزار مترمربع ساخت و ساز غیرمجاز در بلده
سیلاب ۱۰ هکتار از شالیزار‌های نوشهر را دربرگرفت
ارسال ۴۶۳ تنی گوشت مرغ مازندران به تهران
باند فساد اداری در شهرستان کلاردشت متلاشی شد
ادامه ناپایداری جوی در مازندران
بدرقه ورزشکاران، مربیان و داوران مازندرانی شرکت کننده در بازی های آسیایی و پاراآسیایی + فیلم
برآورد اولیه ۱۸ میلیارد تومانی خسارت سیل به کشاورزی ساری
اعلام محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های شمال برای پایان هفته