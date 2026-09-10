نماینده مجلس می‌گوید مصوبه مقابله با جنایات بین‌المللی، پایانی بر مصونیت دشمنان در قبال جنایاتشان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - منصور علیمردانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اهمیت مصوبه مجلس درخصوص مقابله با جنایات بین‌المللی گفت: یکی از خلاءهای مهم در نظام حقوقی کشور در سال‌های گذشته، نبود چارچوب جامع و صریح برای تعریف و برخورد کیفری با برخی از مهم‌ترین جنایات بین‌المللی از جمله نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز بود.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس اظهار کرد: تصویب مصوبه مذکور از این جهت اهمیت دارد که جمهوری اسلامی ایران باید بتواند در چارچوب قوانین داخلی، ظرفیت لازم را برای برخورد حقوقی و قضایی با مرتکبان چنین جنایاتی ایجاد کند و صرفا به موضع گیری های سیاسی و محکومیت صرف، اکتفا نکند.

این نماینده مجلس در ادامه یکی از آثار مهم این قانون را ایجاد مبنای روشن‌تر برای مستندسازی جنایات، جمع‌آوری ادله، شناسایی مرتکبان و فراهم کردن زمینه پیگیری قضایی در محاکم بین المللی دانست و اضافه کرد: در شرایطی که در نقاط مختلف جهان شاهد نقض گسترده حقوق غیرنظامیان هستیم، برخورد با جنایات بین‌المللی باید از سطح محکومیت سیاسی فراتر رفته و به یک اقدام حقوقی و قضایی تبدیل شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه با مصوبه مقابله با جنایات بین‌المللی دست دستگاه قضا در پیگیری حقوقی جنایات دشمنان علیه ملت ایران از شده است، بیان کرد: تشکیل پرونده‌های مستند و حقوقی و همکاری میان دستگاه قضایی، وزارت امور خارجه و سایر نهادهای مسئول در ادامه این روند مثمر ثمر خواهد بود.

علیمردانی در ادامه هدف از قانون مقابله با جنایات بین‌المللی را صرفا مجازات در داخل کشور ندانست و گفت: این مصوبه ظرفیت حقوقی متقن جدیدی برای جلوگیری از فرار از مجازات جنایتکاران جنگی، حمایت از قربانیان و پیگیری مسئولیت مرتکبان جنایات بین‌المللی ایجاد کرده است.

عضو مجمع نمایندگان استان زنجان در مجلس تصریح کرد: این مصوبه باعث می شود جمهوری اسلامی ایران نقش فعال‌تری در مقابله با جنایات بین‌المللی ایفا کرده و در صدد استیفای حقوق ملت ایران برآید.

 

برچسب ها: قوه قضاییه ، وزارت امور خارجه
خبرهای مرتبط
علیمردانی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
مراسم نماز بر پیکر رهبر شهید یک مشعر به تمام معنا بود
علیمردانی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
رکود تولید و تعدیل نیروی کار ریشه در سیاست‌های نادرست اقتصادی دارد
علیمردانی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
پایان‌دهنده جنگ ایران است/ مردم، میدان و دیپلماسی سه ضلع اقتدار ملی هستند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ایران، روسیه و چین: ارجاع موضوع ایران به شورای امنیت فاقد مبنای حقوقی است
خودرو‌های فرسوده از رده خارج می‌شوند
واکنش غریب آبادی به تصویب قطعنامه علیه ایران در شورای حکام
رد ادعا‌های نادرست مندرج در بیانیه نشست وزرای خارجه اتحادیه عرب
ایران قطعنامه شورای حکام را سیاسی و مخدوش خواند
مخبر: ترامپ با شکار زهپاد آمریکایی می‌فهمد با چه قدرتی طرف است
بقائی: ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت موضوعیت ندارد
عارف: تهدیدکنندگان زیرساخت و تمدن ایران صلاحیت داوری ندارند
آیت‌الله جنتی: نیازمند روحیه جهادی در عرصه نبرد اقتصادی هستیم
معاون حقوقی رئیس‌جمهور: واگذاری اختیارات به استانداران در جنگ کارآمدی خود را نشان داد
آخرین اخبار
رد ادعا‌های نادرست مندرج در بیانیه نشست وزرای خارجه اتحادیه عرب
عارف: تهدیدکنندگان زیرساخت و تمدن ایران صلاحیت داوری ندارند
خودرو‌های فرسوده از رده خارج می‌شوند
بقائی: ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت موضوعیت ندارد
رئیس‌جمهور بر عزم دولت برای اصلاح و تحول در نظام اداری کشور تأکید کرد
عارف: ۹۵ درصد دستاورد‌های علم و فناوری کشور مرهون نگاه رهبر شهید انقلاب است
واکنش غریب آبادی به تصویب قطعنامه علیه ایران در شورای حکام
دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان با عراقچی
ایران قطعنامه شورای حکام را سیاسی و مخدوش خواند
معاون حقوقی رئیس‌جمهور: واگذاری اختیارات به استانداران در جنگ کارآمدی خود را نشان داد
آیت‌الله جنتی: نیازمند روحیه جهادی در عرصه نبرد اقتصادی هستیم
ایران، روسیه و چین: ارجاع موضوع ایران به شورای امنیت فاقد مبنای حقوقی است
مخبر: ترامپ با شکار زهپاد آمریکایی می‌فهمد با چه قدرتی طرف است
تاکید عراقچی بر تعمیق روابط اقتصادی و کنسولی با ارمنستان
سرپرست سفارت ایران در کابل به عراقچی گزارش داد
دیدار سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان همکاری اسلامی با عراقچی
مخالفت ۶۹ درصدی با عرضه بنزین با نرخ ۸۷ هزار تومان
بیانیه وزارت خارجه ایران در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان
بیانیه وزارت امور خارجه درباره تعرض ارتش تروریستی آمریکا به شناور‌های ایرانی و پاسخ دفاعی ایران
متوسط حداکثر قیمت مطلوب بنزین آزاد از نظر مردم حدود ۱۰ هزار و ۱۰۰ تومان برآورد شده است
روز بدون خودرو باید از دولت و دستگاه‌های دولتی آغاز شود/ قدردانی از همراهی مردم و عوامل اجرایی در اجرای طرح بنزین
پزشکیان: رسیدگی به محرومان از اولویت‌های حکمرانی است
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد اقامه می‌شود
سردار شریف: در صورت تداوم شرارت دشمن، شگفتانه‌های جدید ایران در راه است
فرمانده نیروی زمینی ارتش: برای رویارویی با هر تهدیدی آمادگی کامل داریم
رژیم اسرائیل دلیل اصلی فشار آمریکا و غرب بر ایران است
کنایه عزیزی به ترامپ با استفاده از ابزار هوش مصنوعی
کرسی‌های علمی و نظریه‌پردازی برای بررسی تجمعات بی‌سابقه مردمی در حمایت از کشور تشکیل شود
شلیک موشک‌های بالستیک ایران به ناو‌های آمریکا؛ تحولی در نبرد خلیج فارس
واکنش سفارت ایران به قصد دولت انگلیس برای اعمال تحریم علیه تهران