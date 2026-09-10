باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - منصور علیمردانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اهمیت مصوبه مجلس درخصوص مقابله با جنایات بین‌المللی گفت: یکی از خلاءهای مهم در نظام حقوقی کشور در سال‌های گذشته، نبود چارچوب جامع و صریح برای تعریف و برخورد کیفری با برخی از مهم‌ترین جنایات بین‌المللی از جمله نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز بود.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس اظهار کرد: تصویب مصوبه مذکور از این جهت اهمیت دارد که جمهوری اسلامی ایران باید بتواند در چارچوب قوانین داخلی، ظرفیت لازم را برای برخورد حقوقی و قضایی با مرتکبان چنین جنایاتی ایجاد کند و صرفا به موضع گیری های سیاسی و محکومیت صرف، اکتفا نکند.

این نماینده مجلس در ادامه یکی از آثار مهم این قانون را ایجاد مبنای روشن‌تر برای مستندسازی جنایات، جمع‌آوری ادله، شناسایی مرتکبان و فراهم کردن زمینه پیگیری قضایی در محاکم بین المللی دانست و اضافه کرد: در شرایطی که در نقاط مختلف جهان شاهد نقض گسترده حقوق غیرنظامیان هستیم، برخورد با جنایات بین‌المللی باید از سطح محکومیت سیاسی فراتر رفته و به یک اقدام حقوقی و قضایی تبدیل شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه با مصوبه مقابله با جنایات بین‌المللی دست دستگاه قضا در پیگیری حقوقی جنایات دشمنان علیه ملت ایران از شده است، بیان کرد: تشکیل پرونده‌های مستند و حقوقی و همکاری میان دستگاه قضایی، وزارت امور خارجه و سایر نهادهای مسئول در ادامه این روند مثمر ثمر خواهد بود.

علیمردانی در ادامه هدف از قانون مقابله با جنایات بین‌المللی را صرفا مجازات در داخل کشور ندانست و گفت: این مصوبه ظرفیت حقوقی متقن جدیدی برای جلوگیری از فرار از مجازات جنایتکاران جنگی، حمایت از قربانیان و پیگیری مسئولیت مرتکبان جنایات بین‌المللی ایجاد کرده است.

عضو مجمع نمایندگان استان زنجان در مجلس تصریح کرد: این مصوبه باعث می شود جمهوری اسلامی ایران نقش فعال‌تری در مقابله با جنایات بین‌المللی ایفا کرده و در صدد استیفای حقوق ملت ایران برآید.