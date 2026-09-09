وزارت امور خارجه کشورمان، در محکومیت شدید جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان بیانیه‌ای صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت امور خارجه تداوم تجاوزات نظامی رژیم صهیونیستی علیه لبنان از جمله حملات وحشیانه روز‌های اخیر به مناطق مسکونی در جنوب این کشور که منجر به شهادت و زخمی شدن ده‌ها تن از شهروندان لبنانی از جمله زنان و کودکان شده است را به‌شدت محکوم کرده و ضمن تمجید از مقاومت و پایداری ملت شریف لبنان در برابر سلطه‌طلبی و اشغالگری رژیم کودک‌کش اسرائیل، بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از لبنان در مسیر دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی این کشور تاکید می‌کند.

حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به لبنان و اشغال بخش‌هایی از این کشور که همراه با ارتکاب شدیدترین جنایات جنگی است، در سایه حمایت‌های آشکار آمریکا از این رژیم صورت می‌گیرد و بنابراین رژیم آمریکا، شریک اصلی جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان محسوب می‌شود و باید در این زمینه پاسخگو شود.

از سوی دیگر بی‌عملی شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی که بدون تردید تهدیدی جدی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی است، نه تنها موجب زیر سوال رفتن اعتبار و جایگاه سازمان ملل شده است، بلکه رژیم صهیونیستی را در ارتکاب جنایات و گسترش دامنه جنگ‌افروزی جری‌تر کرده است. سازمان ملل متحد و دبیر کل آن و نیز همه دولت‌های عضو، موظف به اتخاذ تدابیر لازم برای توقف حملات تجاوزکارانه و جنایات جنگی رژیم صهیونیستی هستند.

جمهوری اسلامی ایران مسئولیت جهان اسلام و کشور‌های منطقه برای حمایت از لبنان در برابر تعدیات رژیم اشغالگر را خاطرنشان می‌کند و خواستار تحرک جدی سازمان همکاری اسلامی و استفاده از همه ظرفیت‌های آن جهت توقف جنایات رژیم صهیونیستی و مؤاخذه و مجازات جنایتکاران این رژیم است.

 

برچسب ها: لبنان ، وزارت امور خارجه
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